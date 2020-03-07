Речі з СРСР, які можна продати за статок: скільки зараз коштують іграшки, приставки та газети

Українці можуть купити або продати фотоапарати, приставки, монети і навіть іграшки часів СРСР за цінами, які в рази вищі за початкову вартість.

OBOZREVATEL зібрав добірку речей часів СРСР, на яких зараз можна непогано заробити.

Теле-приставка

Колекціонери готові віддати за теле-приставку "Палестра" десятки тисяч гривень. Наприклад, на одному з популярних сайтів оголошень "Палестра-02" (1978 року) продають за 50 тисяч гривень.

Палестра-02

При чому не обов'язково, щоб приставка працювала. Важливо, щоб до неї додавалася коробка, інструкція і були присутні всі деталі.

Колекції газет СРСР

Видання газет періоду 1988-1993 року можна придбати за божевільну суму в понад 200 тис. Грн. Окремі видання продати складно, а ось ті, у кого збереглися підшивки "від бабусі", можуть значно поліпшити свій матеріальний стан.

Також легше продати зібрані по темам газети. Наприклад, кілька випусків газети "Правда", об'єднані темою хвороби і смерті Сталіна, зараз коштує близько $ 150.

Фотоапарат

Найлегше продати старий радянський фотоапарат. Якщо йому більше 30 років і він в робочому стані, на ньому можна непогано заробити. Наприклад, ФЕД НКАП-СРСР (рідкісна серія 200760) з поламаним затвором в мережі продають за 52 тис. грн.

Менш рідкісну модель можна продати за кілька сотень доларів. Наприклад, фотоапарат Київ 60 TTL Хвиля-3 МС 80 / 2,8 можна продати за 4 тисячі гривень.

Лялька Світлана

В рази зросли ціни і на іграшки. "Рідкісна тирсова лялька Світлана, імовірно Московської фабрики іграшок. Клейма немає. Рижик з карими очима. Права рука зроблена з нуля. Лялечка в гарному стані, крім правої руки, яку я зробила з тирси наново, витримавши автентичність. Волосся рідні, перука, не густа", – рекламує іграшку її власниця, яка пропонує її купити за 37 тисяч гривень.

Приблизно стільки ж доведеться заплатити і за раритетні матрьошки за умови, що вони перебувають у гарному стані.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL робив добірку монет СРСР, які зараз коштують ціле багатство.

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