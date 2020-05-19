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19 травня • оновлено в 12:03
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Прожитковий мінімум в Україні хочуть різко підвищити: у "Слузі народу" висунули кардинальну пропозицію

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В Україні розмір прожиткового мінімуму (ПМ) можуть збільшити в кілька разів, а для працездатних зовсім підвищити до рівня мінімальної зарплати. До того ж неоподатковуваний мінімум (той дохід, із якого не потрібно платити податки) підняти до рівня нового ПМ.

Про це йдеться в проєкті рекомендацій, розроблених за підсумками парламентських слухань. Документ зареєструвала нардепка від "Слуги народу", голова комітету з соцполітики Галина Третьякова.

На що впливає прожитковий мінімум? Від розміру ПМ залежать виплати для всіх українців: пенсії, заробітні плати, сітка окладів, навіть аліменти і деякі штрафи.

Який зараз прожитковий мінімум в Україні? Загальний показник становить 2027 грн, для дітей до 6 років – 1779 грн, для дітей від 6 до 18 років – 2218, для дорослих – 2102 грн, а для пенсіонерів – 168 грн.

Що пропонують змінити? Парламентський комітет Верховної Ради рекомендує Кабінету міністрів прискорити процес формування прожиткового мінімуму так, щоб його розмір наблизити до реального (це може сприяти зростанню ПМ в кілька разів).

Прожитковий мінімум в Україні хочуть різко підвищити: проєкт "Слуги народу"

Крім того:

  • замінити прожитковий мінімум для працездатних на мінімальну зарплату (з 2102 до 4723 грн);

  • встановити неоподатковуваний мінімум на рівні ПМ.

Який ПМ встановили в різних країнах?

  • Люксембург – 2000 євро

  • Франція – 1254 євро

  • Німеччина – 1240 євро

  • Фінляндія – 1170 євро

  • Великобританія – 1087 євро

  • Нідерланди – 1080 євро

  • Бельгія – 1030 євро

  • Австрія – 1010 євро

  • Італія – 855 євро

  • Іспанія – 645 євро

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
соціальні стандарти
Місце
Україна
Теги
зарплата Міністерство соціальної політики
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