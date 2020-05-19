Прожитковий мінімум в Україні хочуть різко підвищити: у "Слузі народу" висунули кардинальну пропозицію

В Україні розмір прожиткового мінімуму (ПМ) можуть збільшити в кілька разів, а для працездатних зовсім підвищити до рівня мінімальної зарплати. До того ж неоподатковуваний мінімум (той дохід, із якого не потрібно платити податки) підняти до рівня нового ПМ.

Про це йдеться в проєкті рекомендацій, розроблених за підсумками парламентських слухань. Документ зареєструвала нардепка від "Слуги народу", голова комітету з соцполітики Галина Третьякова.

На що впливає прожитковий мінімум? Від розміру ПМ залежать виплати для всіх українців: пенсії, заробітні плати, сітка окладів, навіть аліменти і деякі штрафи.

Який зараз прожитковий мінімум в Україні? Загальний показник становить 2027 грн, для дітей до 6 років – 1779 грн, для дітей від 6 до 18 років – 2218, для дорослих – 2102 грн, а для пенсіонерів – 168 грн.

Що пропонують змінити? Парламентський комітет Верховної Ради рекомендує Кабінету міністрів прискорити процес формування прожиткового мінімуму так, щоб його розмір наблизити до реального (це може сприяти зростанню ПМ в кілька разів).

Крім того:

замінити прожитковий мінімум для працездатних на мінімальну зарплату (з 2102 до 4723 грн);

встановити неоподатковуваний мінімум на рівні ПМ.

Який ПМ встановили в різних країнах?

Люксембург – 2000 євро

Франція – 1254 євро

Німеччина – 1240 євро

Фінляндія – 1170 євро

Великобританія – 1087 євро

Нідерланди – 1080 євро

Бельгія – 1030 євро

Австрія – 1010 євро

Італія – 855 євро

Іспанія – 645 євро

Як повідомляв OBOZREVATEL :

30 вересня експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що прожитковий мінімум в Україні повинен бути удвічі вищим: реальна сума, за підрахунками уряду, становить 4000 грн і вище.

Під час пресмарафону 10 жовтня президент Володимир Зеленський також пообіцяв, що прожитковий мінімум у 2020 році має збільшитися. За його словами, він має дорівнювати 4300 грн.

Однак у листопаді Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2020 рік і дива не трапилося: прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 грн – до 2027 грн. Наступні два підвищення заплановані з 1 липня (на 91 гривню) і з 1 грудня (ще на 71 грн). У такий спосіб наприкінці 2020 року прожитковий мінімум становитиме всього лише 2189 грн.

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