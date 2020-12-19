Прострочену рибу продають в кожному українському магазині – Союз споживачів

Неякісну рибу можна знайти в будь-якому магазині України, чи то великий супермаркет, чи то кіоск.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. "Як показує практика, навіть міжнародні мережі в Україні примудряються продавати акційну червону рибу простроченою", – зауважив він.

Несміянов додав, що, коли рибу за привабливою, мінімальною ціною не вдається продати до закінчення її терміну реалізації, вона продається простроченою.

Він допустив, що в документах на продукт може бути зазначено, що він утилізований. "Може, за документами її немає, вона пішла на утилізацію, але по факту вона пішла комусь у прибуток".

"Причому, це у відомих мережах. А в маленьких це взагалі як норма, там хаос коїться", – запевнив експерт.

Відповідаючи на питання, де найчастіше продають неякісну рибу, Несміянов сказав: "Все залежить від того, де ви купуєте. Все-таки базар – це базар, супермаркет – це супермаркет, інтернет – це інтернет. Але неякісну рибу можна знайти в будь-якому магазині. Відсоток сказати складно, все надто індивідуально".

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