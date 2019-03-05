Професії майбутнього: названі найбільш затребувані спеціальності

Дослідники Бруклінського інституту зібрали перелік найбільш швидко зростаючих спеціальностей. У цей список потрапили професії, які збережуть свою популярність у майбутньому.

До такого висновку прийшли аналітики, вивчивши зростання кількості вакансій, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Україна відноситься до країн з економіками, що розвиваються. Ця ситуація зокрема впливає і на ринок праці. Тоді, як, наприклад, у США спостерігається найбільший приріст вакансій серед інженерів програмного забезпечення, в Україні традиційно лідирують продавці. Наразі, як відзначають експерти ринку, найлегше знайти роботу дівчині, яка готова працювати в магазині або торговому центрі.

1. Розробник програмного забезпечення (програміст)

За оцінками Бруклінського інституту, кількість вакансій у цьому напрямку збільшилася на 84 тис. У результаті експерти визнали цю спеціальність найбільш перспективною.

2. Інженер інформаційної безпеки (кіберзахист)

Другу позицію за темпами зростання числа вакансій зайняв експерт в сфері кібербезпеки. За різними оцінками, втрати світової економіки від хакерських атак вже до 2022-му можуть досягти $ 8-10 трлн. Десятки компаній по всьому світу стають жертвами цифрових атак.

3. UI / UX дизайнери

Дизайнери, які можуть створити зручний для користувача інтерфейс (user experienced), зайняли третю позицію по зростанню числа вакансій. Такий експерт повинен не просто розробити "красивий дизайн", а й передбачити, наскільки з ним буде зручно працювати користувачеві.

4. Дизайнер моди

У цій сфері зростання кількості робочих місць склав 279%. Правда, тут важливо врахувати, що така тенденція може бути властива одним країнам, і не відповідати потребам ринку праці в інших.

5. Інженер у сфері сонячної енергетики

Сонячні електростанції активно розвиваються не тільки в розвинених країнах ЄС, а й в Україні. Зелена енергетика – сучасний тренд, який з часом буде тільки посилюватися.

6. Спеціаліст із соціальних медіа

На 172% зросла кількість вакансій для тих, хто може розробити стратегію розвитку в соціальних медіа. Мова в першу чергу йде про соцмережах.

7. Генетичний радник

Це фахівці-медики, які допомагають адаптуватися пацієнтам з генетичними відхиленнями. Йдеться як про медичну, так і про психологічну підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сума середньої зарплати в Україні в грудні 2018 року склала понад 10,5 тис., у Києві - понад 16 тис. гривень. Це + 20,46% за рік (приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції - + 9,7%).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся