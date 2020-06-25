ПриватБанк все літо буде безкоштовно обслуговувати підприємців, які підключать #cashless

ПриватБанк вирішив підтримати малий бізнес у карантинний та посткарантінний період. Від початку червня і до кінця серпня 2020 року банк пропонує нульові тарифи на обслуговування підприємців, що включають еквайринг для прийому оплати за допомогою банківських карт.

До кінця літа будуть діяти нульові тарифи на користування POS-терміналами, нульова абонплата за користування поточним рахунком і безкоштовні платежі на рахунки контрагентів в інших банках. Умова одна: підключити еквайринг і прийом платежів картами за товари та послуги в період акції.

Завдяки цій ініціативі ПриватБанку за літо підприємець може заощадити щонайменше 1 500 грн на самій лишет абонплаті за обслуговування рахунку та еквайрингу. Замовити підключення еквайрингу можна онлайн.

Крім того, для ІТ-підприємців та стартаперів ПриватБанк безстроково продовжив дію спеціальних умов. Айтішники та бізнесмени-початківці можуть користуватися нульовими тарифами на обслуговування та пільгами на інші послуги банку.

Нагадаємо також, що ПриватБанк першим в Україні запустив єдиний мобільний додаток для фізичних осіб та бізнесменів на базі Приват24, доповнивши систему "клієнт-банк" функціоналом для підприємців.

Відкрити ФОП-рахунок в Приватбанку можна онлайн.

За словами Сергія Клюєва, керівника напряму малого і середнього бізнесу ПриватБанку, понад 700 тисяч бізнесменів-клієнтів банку отримали можливість працювати зі своїми рахунками в звичному для них Приват24.

"Ми постійно проводимо опитування клієнтів, щоб зробити наші сервіси ще зручнішими, тому надалі плануємо спрощувати функціонал мобільного Приват24 для підприємців, а саме, робити ще більш зручними операції з кредитами, депозитами, валютою, здаванням звітів та інші операції, які зараз доступні в окремій системі Приват24бізнес, а також робити практичнішим порядок дистанційної взаємодії підприємців зі своїми найманими бухгалтерами прямо у мобільному Приват24", – зазначив Клюєв.

Згідно з дослідженнями компанії GfK, понад 65% підприємців вважають ПриватБанк основним фінансовим закладом для свого бізнесу. При цьому з початку 2017 року понад 200 тисяч підприємців поповнили клієнтську базу банку.