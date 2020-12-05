Причиною низьких зарплат медиків є масштабне ухилення від сплати податків, – заступник Авакова

Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив про масштабне ухилення від сплати податків з боку підприємців, через що немає можливості платити нормальні зарплати лікарям і вчителям.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 грудня він розповів, як працюють такі схеми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В Україні триває схематоз зі сплатою податків. У нашій країні ряд схем крутяться навколо продажу контрабандних товарів, великих торгових мереж, які роблять тисячі своїх співробітників ФОПами, щоб один співробітник продавав банани, інший рибу, третій м'ясо. У результаті відбувається колосальне ухилення від сплати податків, внаслідок чого ми не можемо платити нормальні зарплати лікарям і вчителям", – пояснив радник глави МВС.

Водночас Геращенко наголосив, що є чесні підприємці. Наприклад, самозайняті особи або ті, хто дійсно торгує на ринках. Однак таких не стосується введення касових апаратів.

"Вони потрібні для підприємців, у яких оборот більше 1 млн грн", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанова заявив, що в редакції бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів відправив на голосування до Верховної Ради, гроші на підвищення зарплати медикам не передбачені. У документі заклали значно менше коштів на медицину, ніж потрібно: 159 млрд замість 296 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Україні облік обороту фізичних осіб-підприємців (ФОП) перенесли на рік, до 1 січня 2022 року. Внаслідок такого рішення в тіні можуть залишитися сотні тисяч ФОПів, які вже перевищують ліміти оборотів і повинні платити повні податки, однак приховують свою виручку.