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10 грудня • оновлено в 22:43
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"Кінець епохи бідності": стало відомо про "захмарну" премію Милованова в 1630%. Документ

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Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов може отримати премію за листопад-2019 у розмірі 1630% або 236 тисяч гривень.

Про це йдеться в документі, опублікованому DT.UA. Він був адресований Кабінету міністрів (щоб подивитися фотокопії, поскрольте новину вниз).

Таким чином, заробітна плата Милованова, з урахуванням запропонованої премії, може скласти 271 тисячу гривень.

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Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Колаж

У таблиці також зазначено, що за вересень міністр отримав премію у 345%, а за жовтень – 587,5%.

Зазначимо, остаточний розмір премії міністру має узгодити уряд. У наявному документі ця графа пустує.

"Ну ось і настав він: кінець... Епохи бідності... Для окремо взятого "слуги народу", – обурився на своїй сторінці у Facebook колишній віце-прем'єр України Павло Розенко.

"Кінець епохи бідності": стало відомо про "захмарну" премію Милованова в 1630%. Документ

DT.UA

"Кінець епохи бідності": стало відомо про "захмарну" премію Милованова в 1630%. Документ

DT.UA

Як писав OBOZREVATEL, у недавньому інтерв'ю Тимофій Милованов заявив, що його зарплати у 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Зарплати в Україні
Особи
Тимофій Милованов Павло Розенко
Місце
Україна
Теги
фотографии зарплата Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да, красава...
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