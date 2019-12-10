"Кінець епохи бідності": стало відомо про "захмарну" премію Милованова в 1630%. Документ

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов може отримати премію за листопад-2019 у розмірі 1630% або 236 тисяч гривень.
Про це йдеться в документі, опублікованому DT.UA. Він був адресований Кабінету міністрів (щоб подивитися фотокопії, поскрольте новину вниз).
Таким чином, заробітна плата Милованова, з урахуванням запропонованої премії, може скласти 271 тисячу гривень.
Тимофій Милованов
Колаж
У таблиці також зазначено, що за вересень міністр отримав премію у 345%, а за жовтень – 587,5%.
Зазначимо, остаточний розмір премії міністру має узгодити уряд. У наявному документі ця графа пустує.
"Ну ось і настав він: кінець... Епохи бідності... Для окремо взятого "слуги народу", – обурився на своїй сторінці у Facebook колишній віце-прем'єр України Павло Розенко.
DT.UA
DT.UA
Як писав OBOZREVATEL, у недавньому інтерв'ю Тимофій Милованов заявив, що його зарплати у 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.
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