"Кінець епохи бідності": стало відомо про "захмарну" премію Милованова в 1630%. Документ

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов може отримати премію за листопад-2019 у розмірі 1630% або 236 тисяч гривень.

Про це йдеться в документі, опублікованому DT.UA. Він був адресований Кабінету міністрів (щоб подивитися фотокопії, поскрольте новину вниз).

Таким чином, заробітна плата Милованова, з урахуванням запропонованої премії, може скласти 271 тисячу гривень.

Тимофій Милованов Колаж

У таблиці також зазначено, що за вересень міністр отримав премію у 345%, а за жовтень – 587,5%.

Зазначимо, остаточний розмір премії міністру має узгодити уряд. У наявному документі ця графа пустує.

"Ну ось і настав він: кінець... Епохи бідності... Для окремо взятого "слуги народу", – обурився на своїй сторінці у Facebook колишній віце-прем'єр України Павло Розенко.

DT.UA

DT.UA

Як писав OBOZREVATEL, у недавньому інтерв'ю Тимофій Милованов заявив, що його зарплати у 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал