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6 березня • оновлено в 10:44
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Прем'єр Шмигаль пообіцяв українцям індексацію пенсій: названо терміни

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що індексацію пенсій в Україні буде проведено в 2020 році.

Про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, 5 березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Індексація пенсій в Україні

Індексація пенсій в Україні

"Ми будемо проводити індексацію пенсій цьогоріч. Для цього треба взяти й подивитися, чим ми володіємо в бюджеті, і ми вже почали робити це сьогодні. Я не буду обманювати, що завтра ми проіндексуємо пенсії, але ми зробимо це цього року й знайдемо цю можливість обов'язково, не підведемо пенсіонерів, хто заслужив на свої пенсії", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення щодо пенсій буде ухвалено "протягом року".

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону й може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій здійснять не в березні, як це було торік, а тільки у вересні 2020-го. В середньому для пенсіонерів, що старші за 80 років, надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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Читайте всі новини по темі "Підвищення зарплат і пенсій" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
четверг прошел? Дождик прошел? А клоун свистнул? #НЕПЕРЕХОЖУНАЛИЧНОСТИ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...кто заслужил свои пенсии", // Вообще люди пенсии заработали, за исключением кто на социальных пенсиях.
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