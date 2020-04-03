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3 квітня • оновлено в 13:25
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Шмигаль розповів, коли українці повернуться на роботу після карантину

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Українці в кінці квітня зможуть повернуться на роботу, громадський транспорт запустять, проте карантин для студентів і школярів продовжиться. Зупинку підприємств на кілька місяців економіка собі дозволити не може.

Про це під час свого звернення до українців 3 квітня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна не може собі дозволити не працювати 2-3 місяці... За нашим планом, якщо буде зниження динаміки захворювання, то в кінці квітня буде поетапне послаблення. Перше – на роботу підуть люди працездатного віку і паралельно запуститься транспорт. Це нам дозволить зробити рестарт економіки. Обмеження на прогулянки, масові заходи продовжаться. Всі повинні будуть ходити в масках. Для старших людей, школярів і студентів карантин продовжать", – заявив прем'єр.

Зазначимо, в Україні за перші два тижні карантину кількість шукачів роботи збільшилася на 60% проти аналогічного періоду минулого року. Щонайменше до кінця карантину, 24 квітня, близько 2 млн осіб тимчасово залишаться без зарплати. Це працівники тих сфер, які змушені були тимчасово закритися, а своїх службовців відправити у неоплачувану відпустку, заявила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу і карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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Тема
Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
карантин робота
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