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9 листопада • оновлено в 19:13
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Працюючим пенсіонерам перерахують виплати: врахують новий стаж

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В Україні пенсіонерам, які пропрацювали як мінімум два роки після призначення виплати, перерахують їх розміри. При підвищенні врахують новий стаж.

Існує спеціальний порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, розповіла виданню "Урядовий кур'єр" заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення - начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду України Світлана Шута.

За її словами, умови проведення перерахунку пенсії визначені Законом № 1058. Перерахунок пенсії проводять в тому випадку, якщо громадянин після призначення пенсії працював. При цьому перерахунок пенсії проводять з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії може проводитися з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення пенсії.

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Якщо людина після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії проводять не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку). Заробітна плата при проведенні перерахунку пенсії не змінюється.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії Накопичувальна пенсія підвищення пенсій
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