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Порошенко позбувся статусу мільярдера — Bloomberg

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П'ятий президент України Петро Порошенко, перебуваючи на посаді глави держави з 2014 року, позбувся статусу мільярдера.

Про це повідомляє Bloomberg. Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% — до 705 мільйонів доларів, свідчить індекс Bloomberg Billionaires.

Найдорожчим активом Порошенка називають компанію Roshen. Серед інших активів Порошенка — банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств.

Порошенко позбувся статусу мільярдера

Порошенко позбувся статусу мільярдера

Bloomberg

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко задекларував 709,5 млн гривень з січня 2019 року.

Останні зміни він вніс в електронну декларацію 20 лютого — 15 млн гривень доходу від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Исходя из вышесказанного, Петр Алексеевич успел за 5 лет спрятать 40% своего капитала.. А на деле наверное все 80. Так как при любом раскладе корпорация Рошен здесь не учитывается. Типа не его. А она за эти пять лет ооочень расширилась... Одних магазинов стало на сколько больше. Так, что не надо ля-ля. Люди не тупые. Все видят и все понимают.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Это первый звоночек. После посадки с полной конфискацией у него денег станет еще меньше.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А как же украденые милиарды?! Или людям в уши нассали они и поверели?!
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