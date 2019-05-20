П'ятий президент України Петро Порошенко, перебуваючи на посаді глави держави з 2014 року, позбувся статусу мільярдера.

Про це повідомляє Bloomberg. Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% — до 705 мільйонів доларів, свідчить індекс Bloomberg Billionaires.

Найдорожчим активом Порошенка називають компанію Roshen. Серед інших активів Порошенка — банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств.

Порошенко позбувся статусу мільярдера Bloomberg

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко задекларував 709,5 млн гривень з січня 2019 року.

Останні зміни він вніс в електронну декларацію 20 лютого — 15 млн гривень доходу від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

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