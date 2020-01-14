Понад 100 тисяч в одні руки: ЗМІ показало зарплату помічників нардепів

Деякі помічники народних депутатів у грудні нібито отримали понад 100 тисяч гривень зарплати.

Про це заявила "Страна", опублікувавши сторінку зарплатної відомості. При цьому справжність документа невідома, на ньому навіть немає печатки.

Стверджується, що Ольга Жерегіна, оформлена помічницею одразу у двох нардепів (Анастасії Красносельської зі "Слуги народу" й Ольги Стефанишиної з "Голосу"), отримала 117 815 грн.

109 785 гривень отримала Євгенія Дзекунова – помічниця депутата Олександр Матусевича (округ № 86, Івано-Франківськ, "Слуга народу").

57 638 гривень отримала Марта Войцеховська, помічниця Євгена Пивоварова (округ №175, Харків, "Слуга народу").

Вікторія Горбенко, помічниця Сергія Власенка з "Батьківщини" заробила 37 436 гривень.

30 705 гривень отримав Микола Волківський, який є помічником Сергія Кузьміних, мажоритарника з 67-го округу в Житомирі від "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

При цьому міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов недавно знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

Також інформацію про підвищення зарплат назвав фейком глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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