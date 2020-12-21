За добу – місячну зарплату: як Польща 'полює' на українських лікарів, для яких Кабмін не знайшов грошей

Україна ризикує залишитися без лікарів і медсестер. Кабмін не знайшов гроші на зарплати медикам, більшість із них рятують чужі життя і ризикують власними за зарплату в 5-7 тисяч гривень на місяць. Водночас сусідня Польща почала масово переманювати українців на роботу в лікарні. Пропонують зарплати в 20-30 разів вищі, допомагають оплатити оренду і дають повну медичну страховку.

Президент Володимир Зеленський та обраний ним Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем у цій ситуації слухняно витрачають мільярди на забаганки "євробляхерів" і ФОПів (фізосіб-підприємців), які цілими днями стоять на мітингах в урядовому кварталі. Медики ж не можуть залишити своїх пацієнтів і продовжують працювати за мізерні зарплати.

Про те, до чого може призвести політика "слуг народу" і як лікарів ставлять перед вибором: або жити в злиднях, або виїжджати з країни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До масштабної пандемії виявилися не готові медичні системи всіх країн. Ще під час перших локдаунів країни почали активно готувати свою охорону здоров'я: закуповувати маски, засоби медичного захисту, устаткування, розширювати інфекційні відділення. Україна, як уже писав OBOZREVATEL, завдяки вже колишньому прем'єру Олексію Гончаруку цю підготовку провалила.

Естафету Гончарука прийняв Денис Шмигаль. Його уряд, незважаючи на прохання міністра охорони здоров'я Максима Степанова, не знайшов гроші на значне підвищення зарплат медикам.

Дефіцит медичних працівників спостерігається у всій Європі. Кожна країна бореться за те, щоб змінити фахівців. З Польщі лікарі й медсестри традиційно мігрували до Німеччини, де зарплати були в кілька разів вищими. І щоб врятувати ситуацію, під час пандемії поляки вирішили підняти оклади: якщо раніше лікар-початківець міг розраховувати на півтори тисячі євро, зараз – заробляють від трьох тисяч євро.

Як Польща заманює українських лікарів:

зарплати підняли до рівня німецьких;

медиків з України почали приймати без підтвердження диплома;

кадрові агентства допомагають лікарям оформити всі документи і вивчити мову.

Додатково платять і за нічні чергування. За одну таку зміну можуть доплатити від 100 до 700 євро, розповіли OBOZREVATEL в одному з кадрових агентств. Фактично медик у Польщі може за одну ніч заробити більше, ніж лікар в Україні за місяць.

Компанії в Україні ходять по п'ятах лікарів, розповідає лікарка-інфекціоністка Інна Андрусович. Рекрутери пропонують зарплати в 10 разів вищі за ту, що зараз отримують медики. Крім того, за їхніми словами, лікарня в Польщі буде оплачувати 50% вартості оренди житла.

"Я по собі можу сказати, двоє моїх колег відразу ж виїхали в Польщу. Рекрути ходять по п'ятах за всіма лікарями. Навіть якщо нам піднімуть зарплати до 23 тисяч, у Польщі лікарям створили абсолютно інші умови. Вони всі мають медичні страховки, вони впевнені, що якщо захворіють, їм не доведеться витрачати все зароблене на своє ж лікування", – розповідає Андрусович.

Інфекціоністи, додає лікарка, отримують ставку близько 5 тис. грн. На час пандемії з усіма доплатами можна розраховувати на 12 тис. грн. "Але це тільки на час коронавірусу. А далі залишимося з тими ж 5 тисячами гривень", – поскаржилася медикиня.

Максим Степанов пропонував підвищити зарплати лікарів у середньому до 23 тис. грн. Але Кабмін на це не пішов. Президент Володимир Зеленський втручається в рішення виконавчої і законодавчої влади, але тільки коли це стосується ФОПів, євробляхерів. А ось проблеми лікарів вирішувати ніхто не збирається.

Після серій протестів "євробляхерів", мітингів "фізосіб-підприємців", для них ввели особливі умови, відтермінували введення в дії вже ухвалених правил, дозволили не платити податки і працювати в тіні. Лікарі ж, які фізично не можуть залишити своїх пацієнтів і вийти на мітинги, виявилися незахищеними.

Полювання на медиків йде і зараз, але найближчими місяцями ситуація може загостритися, розповідає OBOZREVATEL глава Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Якщо робітники їдуть до Польщі на заробітки і повертаються назад, то лікарі забирають із собою сім'ї і мігрують назавжди.

"Польща пішла на безпрецедентний крок", – пояснює експерт. Медикам підвищили заробітні плати до рівня німецьких, водночас на роботу почали брати іноземців без підтвердження (нострифікації) дипломів.

"Ми просто можемо в один день залишитися без медичних працівників. Польща скасувала нострифікацію диплома. Тобто диплом нашого медичного ЗВО не потрібно підтверджувати. Будь-який лікар може зі своїм дипломом виїхати в Польщу на зарплату в рази, десятки разів більшу", – попереджав ще кілька тижнів тому Максим Степанов.

Щоб збільшити зарплати лікарів, бюджет на медицину потрібно було підвищити з 159 до 296 млрд грн. Цього вистачило б не тільки на підвищення зарплат, але і на фінансування всіх медичних програм. Для порівняння, витрати на погашення кредитів на 2021-й становитимуть 439,3 млрд грн.

Можливо, щоб українська влада задумалася про медиків, їм хоча б на кілька годин потрібно вийти з лікарень і постояти біля будівлі Офісу президента. Як показує практика, президент Зеленський звертає увагу тільки на проблеми мітингувальників.