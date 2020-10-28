Польща вдвічі збільшила кількість вакансій для українців: кого шукають

В Україні кількість вакансій в Польщі в порівнянні з травнем зросла в два рази. Найчастіше в сусідній державі пропонують роботу пакувальникам, різноробочим та співробітникам на склади.

У квітні-травні кількість вакансій для українських заробітчан скоротилася удвічі, розповідає OBOZREVATEL керівниця напряму з роботи з партнерами Jooble Олена Кирильєвніна.

Зростання пропозицій почалося в червні – кількість вакансій повернулася до рівня березня, і з кожним місяцем спостерігається істотний приріст. "Станом на середину жовтня в Польщі для українців відкрито понад 3600 вакансій. Найчастіше роботодавці шукають людей на виконання фізичної роботи, що не вимагає вищої або спеціалізованої освіти – пакувальників, різноробочих на будівництво і працівників на склади", – говорить Кирильєвніна.

Із 689 тис. застрахованих іноземців 507 тис. – українці. Це 75% усіх заробітчан, йдеться в даних польського соцстраху. "Такого масштабу в нашій історії не було", – заявила глава відомства Гертруда Усьцинська.

Головна причина такої тенденції – карантин, розповідає експерт у питаннях працевлаштування за кордоном Ярослав Мазур. Інші країни посилили вимоги й перестали приймати таку кількість заробітчан. А ось Польща приймає українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.