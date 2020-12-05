Польща бере медиків з українськими дипломами, без підвищення зарплат буде катастрофа, – Степанов

Польща скасувала нострифікацію (підтвердження) дипломів для українських медиків. Тобто будь-який медичний працівник може переїхати в сусідню країну і заробляти в рази більше. У цій ситуації без значного підвищення зарплат медикам країна може опинитися на межі катастрофи.

Про це під час брифінгу 5 грудня, який транслювався на ютуб-каналі Кабінету міністрів, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, зарплати лікарям 2021-го потрібно підвищити до 23 тис. грн, медсестер до 17 тис., а санітарок – до 12 тис. Але для цього потрібно змінити проєкт бюджету-2021 і переглянути фінансування медицини.

"Якщо ми це не врахуємо, я звертаюся до народних депутатів, ми просто можемо в один день залишитися без медичних працівників. Польща скасувала нострифікацію диплома. Тобто диплом нашого ВУЗу не потрібно підтверджувати. Будь-який лікар може зі своїм дипломом виїхати в Польщу на зарплату в рази, десятки разів більшу... Ми не можемо не звертати увагу на це. Якщо вони поїдуть, буде катастрофа", – сказав Степанов.

За словами Степанова, 2021-го на медицину необхідно виділити 296 млрд грн. Водночас у держбюджеті заклали значно менше коштів – 159 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: