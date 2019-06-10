Половина українців залишиться без пенсій у 60 років: кого і як торкнеться

На українців чекає низка пенсійних нововведень. Вже через декілька тижнів перерахують частину виплат, також триває поетапне підвищення вимог щодо стажу.

OBOZREVATEL розібрався, з якими нововведеннями зіштовхнуться українські пенсіонери в найближчому майбутньому.

Головне:

у липні декільком мільйонам українців перерахують пенсії;

вимоги щодо стажу ростуть, збільшується число тих, хто не зможе вийти на заслужений відпочинок у 60 років;

у наступному році українцям знову перерахують виплати, з урахуванням розміру інфляції і зростання зарплат.

Максимальні й мінімальні пенсії перерахують

Українці за законом мають право на пенсію розміром не нижче прожиткового мінімуму. Є й інша риса – максимальна виплата не може становити більше 10 мінімальних. З 1 липня максимальна виплата збільшиться на 670 грн, а мінімальна – всього на 67 грн. Якщо зараз пенсіонери отримують не менше 1497 грн, з наступного місяця виплата буде не менше 1564 грн.

Хто і скільки отримає:

Українці з мінімальними виплатами – до 67 грн. Згідно з даними Пенсійного фонду, в квітні 2019-го менше 1564 грн отримували майже 17% українців на заслуженому відпочинку, а це приблизно 2 млн осіб. Усі вони можуть розраховувати на надбавку.

Підвищення пенсій в Україні

Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка із 40 роками стажу й мінімальною пенсією може отримувати надбавку в розмірі 149,7 грн, то після першого липня – 156,4 грн.

Українці з максимальними пенсіями – до 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після – 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді й т. д.

Ще один шанс отримувати максимальну пенсію – мати білу високу заробітну плату. Наприклад, маючи 35 років стажу, заробляти потрібно нині приблизно в 8 разів більше від середнього заробітку, з якого сплачується внесок до Пенсійного фонду. Це приблизно 64 тис. грн. Тобто, за білої зарплати 64 тис. грн, до липня можна претендувати на пенсію в розмірі 14,9 тис. грн, а після – 15,6 тис. грн.

Нові вимоги щодо стажу

Як уже писав OBOZREVATEL, у 2019-му на пенсію в 60 років можуть вийти ті, хто має від 26 років стажу, в 63 роки – від 16 до 26 років стажу. Щоб вийти на заслужений відпочинок у 65 років, потрібно мати 15 років стажу.

Щорічно такі вимоги будуть підвищувати на 12 місяців до тих пір, поки на пенсію в 60 років будуть виходити тільки ті, у кого не менше 35 років стажу. Детальніше з тим, як будуть змінюватися вимоги, можна дізнатися, ознайомившись з інфографікою.

Якщо ситуація не зміниться, й українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками Міністерства соціальної політики, в 2028-му тільки до половини (45%) 60-річних зможуть вчасно отримати виплату. Решті ж доведеться працювати довше.

"Багато що залежить від того, як українці відреагують на нові правила. Правильна реакція – вже зараз порахувати, скільки є стажу і, якщо є така можливість, працювати офіційно. У Швеції в середньому працюють 41,2 року. У нас же зараз за стажем, якщо не помиляюся, середній показник – 32 роки. Це, звичайно, мало. Занадто мало", – зазначає фінансовий консультант Антон Кіров.

Українцям варто заздалегідь подбати про свій стажі. Навіть декілька років роботи без офіційного оформлення можуть позбавити права на пенсію в 60 років.

Щорічне осучаснення

З 2019-го українцям, крім індексації прожиткового мінімуму, також перераховують пенсії. Розмір надбавки в середньому становить 514 грн. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис., від 1000 грн – 2,5 млн українців. Варто зазначити, що це не разова виплата, а підвищення пенсії.

Розмір такої надбавки залежить від того, які пенсії отримують українці. Також підвищення очікується і в наступному році. Половину від інфляції за нинішній рік додадуть до половини від підвищення середніх зарплат. Отриманий відсоток і є розмір підвищення. До того ж в наступному році осучаснення буде навіть суттєвішим, ніж у цьому, з урахуванням зростання виплат.

"Ми беремо 50% від підвищення зарплат і 50% від інфляції. Дві ці цифри підсумовуємо. Це розмір надбавки. 50% інфляції – це 4,9% і 50% підвищення зарплат – це 12,4%. У сумі отримуємо 17,3%. Округлюємо до 17% і всі пенсії підвищуємо на цю суму", – розповів OBOZREVATEL про підвищення пенсій в 2019-му міністр соцполітики Андрій Рева.

Правда, осучаснення не торкнулося приблизно 1,2 млн осіб. Частина з них мають повний страховий стаж. Однак, через те, що у них були низькі зарплати, їхній розрахунковий розмір пенсії (те, що порахували за формулою) навіть нижчий за прожитковий мінімум. Виплати в такому випадку піднімають до мінімального розміру. А разом із осучасненням також проводять підвищення саме розрахункової пенсії. Якщо виявиться, що навіть після перерахунку пенсії нижчі за мінімальні, їх не підвищують.

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Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вказує: головна проблема залишається – дефіцит Пенсійного фонду в 2019-му становитиме 167 млрд грн. Незважаючи на проведену реформу, "діра" збільшується з кожним роком. І на це не можуть не звернути уваги кредитори України.

"У грудні минулого року, коли остаточно стало зрозуміло, яким буде дефіцит Пенсійного фонду, ми почули від уповноважених осіб Світового банку досить цікаві заяви щодо того, що Україні не минути перегляду пенсійної реформи і підняття пенсійного віку до 65 років", – зазначив Пендзин.

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