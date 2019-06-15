Половина українців залишиться без пенсій: що робити

В Україні в 2019-му до 30% українців не вийдуть на заслужений відпочинок в 60 років. Через брак стажу їм доведеться працювати до 63 і 65 років. А вже в 2028-му таких українців буде близько 45%. Для тих, хто залишився без виплати, є два виходи.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Перший – купити стаж. Пенсійний фонд продає стаж українцям за двома схемами. Перша – для тих, хто запізнився, пенсійний вік уже на носі, а стажу критично не вистачає. В такому випадку чиновники пропонують заплатити за ті роки, коли українець офіційно не працював. Натомість цей період порахують в стаж. Один місяць буде коштувати 1863 грн (якщо купувати зараз). А, наприклад, за рік доведеться заплатити 22 тис. грн. З огляду на, що частина українців отримує на пенсію близько 1,5 тис. грн, далеко не всім вигідно скористатися такою можливістю.

Пенсія в Україні

Для прикладу. Наступного року українцеві виповнюється 60 років, але при цьому у нього є всього 24 роки стажу. Щоб вийти на пенсію "вчасно", потрібно буде мати як мінімум 27 років. За решту півроку доопрацювати не вийде, тому є два виходи. Або вийти на пенсію в 63 роки (ті, хто в 2020-м виходять на заслужений відпочинок і мають від 17 до 27 років стажу, отримають пенсію на три роки пізніше).

Або ж один раз купити відразу два роки (24 місяці). Ці 24 місяці будуть коштувати при діючій мінімалки 44 тис. Грн. Вартість місяця обчислюється за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два. Тобто заплативши 44 тис., Можна буде отримувати пенсію на три роки раніше (в 60 замість 63 років). Правда, якщо зазначену суму розділити, і без пенсії можна буде щомісяця витрачати 1224 грн. Якщо пенсія буде значно вище, є сенс купувати стаж.

Другий - отримати соціальну допомогу. Українці, які після 60 років не мають ніякого доходу і не заробили пенсію, можуть оформити собі соціальну допомогу. Її розмір вважатимуть як прожитковий мінімум (1497 грн) мінус дохід людини. Якщо немає ніякого доходу (чоловік або дружина не працюють, не допомагають діти), то соціальна допомога буде дорівнювати мінімальній пенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – тисячі шістсот шістьдесят дев'ять гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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