Половина українців залишиться без пенсії: кого стосується і що робити

В Україні щороку посилюються вимоги для виходу на пенсію в 60 років. Уже у 2027-му лише 55% українців пенсійного віку зможуть вчасно отримати виплату.

Про те, хто не заробить на пенсію і як їм бути — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

щоб заробити на пенсію, все життя треба працювати офіційно;

вимоги щодо мінімального стажу зростатимуть щороку на 12 місяців до 2027 року;

українці мають права докупити стаж або звернутися по соціальну допомогу.

Пора перерахувати свій стаж

Якщо вам, наприклад, 31 рік, але офіційно ви працюєте лише п'ять, на пенсію ви зможете у кращому разі вийти у 63 роки. Щоби вчасно отримати виплату, вже через 10 років треба мати щонайменше 35 років стажу. Такі нововведення передбачені вже ухваленою пенсійною реформою.

Що дають нові правила:

українці з великим стажем отримали перевагу — пенсію в 60 років;

тим, хто працює в тіньовому секторі і без оформлення, доведеться самостійно подбати про свою старість;

згодом кількість пенсіонерів скоротиться.

Пенсійна реформа, яку розробив Кабмін Гройсмана ще у 2017-му, з одного боку ввела автоматичний перерахунок пенсій (в цьому році відбувся у березні), а з іншого — посилила вимоги до стажу. Таке рішення стало альтернативою підвищенню пенсійного віку, на якому наполягав МВФ.

Когда на пенсию

Демографічна проблема актуальна не лише для України, але практично для всіх країн Європи. У нас же труднощі підсилює і тіньовий ринок зайнятості. Частина українців взагалі не платить жодних внесків і працює без оформлення. Саме на них і розраховане нововведення. Немає стажу — немає пенсії.

Близько 30% українців наразі не виконали умови щодо стажу. В цьому році це 26 років. Тобто 70% українців у віці 60 років мають від 27 років стажу. У 2027-му вимоги щодо стажу збільшаться до 35 років. Щороку "норма" збільшується на 12 місяців. І, якщо ситуація кардинально не зміниться, то лише 45% зможуть отримати свою пенсію вчасно.

"Багато що залежить від того, як українці відреагують на нові правила. Правильна реакція — вже зараз порахувати, скільки є стажу і, якщо є така можливість, працювати офіційно. У Швеції в середньому працюють 41,2 року. У нас же зараз за стажем, якщо не помиляюся, середній показник близько 32 років. Це, звісно, мало. Занадто мало", — зазначає фінансовий консультант Антон Кіров.

У найскладнішому становищі опиняться ті, хто вже фізично не встигне заробити стаж.

Жителька Дніпра Світлана розповідає: понад 15 років пропрацювала продавцем у магазині, роботодавець погодилася офіційно оформити її тільки після того, як її оформлена колега пішла на пенсію. Зараз же до своїх 60 років у неї в кращому разі буде 27 років стажу.

Науковець Лідія Ткаченко зазначає: в Україні у торгівлі (зокрема і на ринках) зайнята вагома частина працездатного населення. І на тих, хто раніше не замислювався про своє майбутнє, чекають серйозні наслідки.

І хоча за законом роботодавці зобов'язані оформлювати працівників (інакше їм загрожують істотні штрафи), фактично ж це правило ігнорується. Це дає можливість не платити з кожної зарплати 41,5% податків і внесків, крім того, без офіційного працевлаштування працівника можна будь-якої миті звільнити без жодної грошової компенсації, виплати невикористаної відпустки тощо.

Що робити, якщо стажу не вистачило

Купити стаж. Пенсійний фонд продає стаж українцям за двома схемами. Перша — для тих, хто запізнився, пенсійний вік уже на носі, а стажу критично не вистачає. В такому разі чиновники пропонують заплатити за ті роки, коли українець офіційно не працював. Натомість цей період порахують у стаж. Один місяць коштуватиме 1863 грн (якщо купувати зараз). А, наприклад, за рік доведеться заплатити 22 тис. грн. З огляду на, що частина українців отримує на пенсію близько 1,5 тис. грн, далеко не всім вигідно скористатися такою можливістю.

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Для прикладу. Наступного року українцю виповнюється 60 років, але при цьому у нього є всього 24 роки стажу. Щоб вийти на пенсію "вчасно", треба мати щонайменше 27 років. За решту півроку допрацювати не вийде, тому є два виходи. Або вийти на пенсію в 63 роки (ті, хто у 2020-му виходять на заслужений відпочинок і мають від 17 до 27 років стажу, отримають пенсію на три роки пізніше).

Або ж за один раз купити відразу два роки (24 місяці). Ці 24 місяці коштуватимуть за наявної мінімалки 44 тис. грн. Вартість місяця обчислюється за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два. Тобто заплативши 44 тис., можна буде отримувати пенсію на три роки раніше (в 60 замість 63 років). Щоправда, якщо зазначену суму розділити, і без пенсії можна буде щомісяця витрачати 1224 грн. Якщо пенсія буде значно вищою, є сенс купувати стаж.

Отримати соціальну допомогу. Українці, які після 60 років не мають жодного доходу і не заробили пенсію, можуть оформити собі соціальну допомогу. Її розмір рахуватимуть як прожитковий мінімум (1497 грн) мінус дохід людини. Якщо немає ніякого доходу (чоловік або дружина не працюють, не допомагають діти), то соціальна допомога дорівнюватиме мінімальній пенсії.

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