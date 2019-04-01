|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Особисті фінанси

Половина доходів проїдається: на що витрачають зарплату українці

842Читати матеріал російською

В Україні найбільшою статтею витрат середнього домогосподарства за підсумками 2018 року стало харчування.

На продукти йде 40% доходів або 1900 гривень на місяць на одну людину, повідомляє "Сегодня".

На другому місці опинилася оплата комунальних послуг – 12,7% доходів або 600 гривень гривень на місяць (з урахуванням субсидій приблизно у кожного четвертого домогосподарства). На третьому місці – витрати на транспорт – 11% або 530 гривень на місяць.

Новини
В Україні стрімко подорожчав популярний продукт

Ще по 7,5% доходів або 750 гривень на місяць українці витрачають на шкідливі звички (50% населення без обліку неповнолітніх), а також на відпочинок – відвідування кіно, театрів, музеїв, ресторанів, ночівля у готелях.

По 5% або 240 гривень на місяць витрачається на одяг і взуття, а також ліки. Водночас на оплату освіти йде 1% доходів або 48 гривень на місяць.

Половина доходів проїдається: на що витрачають зарплату українці

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України в 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Файбер Моня
Файбер Моня
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки