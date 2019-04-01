Половина доходів проїдається: на що витрачають зарплату українці

В Україні найбільшою статтею витрат середнього домогосподарства за підсумками 2018 року стало харчування.

На продукти йде 40% доходів або 1900 гривень на місяць на одну людину, повідомляє "Сегодня".

На другому місці опинилася оплата комунальних послуг – 12,7% доходів або 600 гривень гривень на місяць (з урахуванням субсидій приблизно у кожного четвертого домогосподарства). На третьому місці – витрати на транспорт – 11% або 530 гривень на місяць.

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Ще по 7,5% доходів або 750 гривень на місяць українці витрачають на шкідливі звички (50% населення без обліку неповнолітніх), а також на відпочинок – відвідування кіно, театрів, музеїв, ресторанів, ночівля у готелях.

По 5% або 240 гривень на місяць витрачається на одяг і взуття, а також ліки. Водночас на оплату освіти йде 1% доходів або 48 гривень на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України в 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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