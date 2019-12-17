Податок за кожен метр: як виростуть платежі для українців у 2020-му

В Україні у 2020 році разом зі зростанням соціальних стандартів збільшаться й податкові відрахування, які до них прив'язані. Про те, хто і скільки муситиме заплатити державі наступного року – у матеріалі OBOZREVATEL.

Хто і скільки податків заплатить

ФОП-єдинники

Разом зі зростанням мінімальних зарплат збільшиться також і розмір оподаткування фізосіб-підприємців. Правда, відрахування зростуть незначно.

Перша група єдиного податку:

Єдиний податок – 10% прожиткового мінімуму (210,2 грн);

ЄСВ – 1039,06 грн (22% мінімальної зарплати);

Всього – 1249,26 грн.

Друга група єдиного податку:

Єдиний податок – 20% мінімальної зарплати (944,6 грн);

ЄСВ – 1039,06 грн;

Всього – 1983,66 грн.

Третя група:

Єдиний податок – 5% доходу;

ЄСВ – 1039,06 грн;

Всього – 1039,06 + 5% доходу.

Податки в Україні

Українці з мінімальними зарплатами

Українці мають платити 41,5% від своєї "брудної" зарплати державі. Правда, податки і внески робить роботодавець, тому левова частка співробітників навіть не здогадується, який розмір їхньої повної зарплати. Наприклад, розглянемо, як виростуть відрахування з мінімалки.

Було: 4173 грн;

Буде: 4723 грн.

Податок на прибуток:

Було: 751,14 грн;

Буде: 850,14 грн.

ЄСВ:

Було: 918,06 грн;

Буде: 1039,06 грн.

Військовий збір:

Було: 62,5 грн;

Буде: 70,8 грн.

Всього:

Було: 1731,79 грн;

Буде: 1960,04 грн.

Податок на нерухомість

Розмір податку визначає місцева влада. Закон її обмежує максимальною ставкою – 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. За рішенням міської чи сільської ради, замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалки.

Податок сплачують українці, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів. Однак, як і в разі зі ставками, місцева влада має право норму збільшити. Наприклад, стягувати податок тільки з осель площею від 80 квадратів. Але зменшити до 50-ти – не можна.

У 2019-му податок сплачувався з урахуванням мінімалки за 2018-й. Тобто за квартиру площею в 100 квадратів потрібно було заплатити до 2,2 тис. грн. А ось наступного року за таке ж помешкання доведеться віддати вже не більш ніж 2,5 тис. грн.

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