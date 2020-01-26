Головна Новини
26 січня • оновлено в 22:26
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

По стопах міністрів? У Прилуках мер підняла собі зарплату в 9 разів

1.7т
Читати матеріал російською

Мер Прилук Ольга Попенко заробляє в місяць близько 90 тисяч гривень, хоча її офіційний оклад становить 10 тисяч.

Про це в Facebook повідомив чернігівський журналіст і блогер Ігор Стах, зазначивши, що Попенко є представницею партії "Батьківщина".

За його словами, у мера "є премія (200% окладу), матеріальна допомога (400%) і такі приємні дрібниці, як інтенсивність роботи (50%), відрядження (50%)".

Новини
"Буде не соромно": Новосад пояснила скандальну заяву про свою "низьку" зарплату

При цьому Стах зазначив, що Прилуки є невеликим містом, населення якого становить близько 50 тисяч чоловік.

Ольга Попенко

Ольга Попенко

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу щодо підвищення зарплат членам уряду, заявивши, що після цього "в уряді не буде корупціонерів і схем".

Однак після цього президент України Володимир Зеленський зажадав вирішити питання з захмарними зарплатами міністрів і інших топ-менеджерів. Він закликав "попрощатися" з міністрами, які не справляються зі своїми обов'язками або ж незадоволені зарплатами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
4
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Horoseva Karina
Horoseva Karina
Твой размер члeна увeличиться уже чeрeз 5 днeй c этим простым курсом manhealth.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги