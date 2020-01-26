По стопах міністрів? У Прилуках мер підняла собі зарплату в 9 разів

Мер Прилук Ольга Попенко заробляє в місяць близько 90 тисяч гривень, хоча її офіційний оклад становить 10 тисяч.

Про це в Facebook повідомив чернігівський журналіст і блогер Ігор Стах, зазначивши, що Попенко є представницею партії "Батьківщина".

За його словами, у мера "є премія (200% окладу), матеріальна допомога (400%) і такі приємні дрібниці, як інтенсивність роботи (50%), відрядження (50%)".

При цьому Стах зазначив, що Прилуки є невеликим містом, населення якого становить близько 50 тисяч чоловік.

Ольга Попенко

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу щодо підвищення зарплат членам уряду, заявивши, що після цього "в уряді не буде корупціонерів і схем".

Однак після цього президент України Володимир Зеленський зажадав вирішити питання з захмарними зарплатами міністрів і інших топ-менеджерів. Він закликав "попрощатися" з міністрами, які не справляються зі своїми обов'язками або ж незадоволені зарплатами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся