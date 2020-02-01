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1 лютого • оновлено в 12:27
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Пенсія зросте на 740 грн: як перерахують виплати в Україні

3.1т
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В Україні максимальна пенсія з 1 липня 2020 го збільшиться на 740 грн і досягне 17 тисяч 120 грн.

Про це йдеться в прийнятому бюджеті Пенсійного фонду. Також на 74 грн підвищать і мінімальну виплату (до 1712 грн). Перерахунок відбудеться в рамках планового підвищення прожиткового мінімуму.

-Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Відзначимо, крім цього разом з підвищенням мінімалки до 4723 грн з 1 січня виросла виплата для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. Згідно із законом вони мають право на виплату в розмірі від 40% мінімалки – 1889,2 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
підвищення пенсій пенсії
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