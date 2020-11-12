Пенсія від 50 тисяч гривень: хто в Україні отримує найбільші виплати

В Україні судді отримують середню пенсію в розмірі понад 51 тис. гривень. Таку виплату отримують 3 425 осіб.

Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України. Водночас середня пенсія в Україні становить близько 3,4 тисячі, а мінімальна – 1 712 грн. Є також обмеження щодо максимального розміру виплати – не більше ніж 10 мінімальних (тобто 17 120 грн). Однак судді таке рішення через суд визнали незаконним і нині отримують виплати без обмежень.

Наприклад, згідно з реєстром НАЗК, у 2018-му середня пенсія судді Ярослава Романюка становила понад 40 тисяч гривень на місяць.

Як уже писав OBOZREVATEL, розмір майбутньої виплати залежить від двох показників: зарплати і стажу. Чим вищий стаж і чим більша зарплата, тим більшою буде виплата. За середньої зарплати українці можуть розраховувати на виплату в розмірі близько 3,4 тис. гривень.

Міністр соцполітики Марина Лазебна впевнена, що в майбутньому розмір пенсій скорочуватиметься. Крім того, щороку зростають і вимоги щодо стажу. Незабаром половина українців зможе виходити на пенсію в 63 або 65 років.

Розмір пенсій в Україні один із найнижчих в Європі. Головна причина – високий рівень тіньової зайнятості, низька зарплата й велика кількість фізосіб-підприємців, які не платять єдиний соціальний внесок (надходить до ПФУ) за себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо нині виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії становитиме всього 2,1 тис. грн.