Пенсійний вік в Україні потрібно підвищити щонайменше на п'ять років, – аналітик

В Україні один із найнижчих віків виходу на пенсію в Європі, вже найближчим часом його потрібно підвищити щонайменше на 5 років.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив аналітик Володимир Мазуренко. "Чи потрібно переглядати пенсійний вік? Думаю що так. Щонайменше на п'ять років. Але насамперед нам потрібно вирішити проблему тіньової зайнятості, зарплат у конвертах. Є ресурс і потенціал уже зараз ухвалювати рішення, які дозволять наповнити Пенсійний фонд. Я виступав перед аудиторією молодих людей і питав про те, що вони думають про майбутню пенсію. Більшість сказала, що не думають про неї і взагалі не впевнені, що пенсія до того моменту буде виплачуватися. Поки ми так ставимося до свого майбутнього, змусити роботодавців платити чесно буде складно", – каже Мазуренко.

Головний аргумент противників підвищення пенсійного віку – низька середня тривалість життя. Наприклад, чоловіки в середньому живуть до 67 років. Правда, тут потрібно враховувати, що в цій статистиці враховується смертність у будь-якому віці: як при народженні, так і в молодому віці. Під час оцінки можливості перегляду пенсійного віку до уваги беруть тривалість життя тих, хто дожив до 60 років. І вони, як пояснює аналітик Єгор Комов, мають усі шанси "дотягнути" до 74-75 років.

Найближчим часом питання перегляду пенсійного віку не розглядають, але рано чи пізно до цього кроку доведеться прийти. Ось лише кілька цифр:

у 2030-му приблизно 60% українців отримуватимуть пенсію близько мінімальної (через недостатню кількість стажу, оцінки Світового банку);

у 2050-му кожен третій українець досягне пенсійного віку;

кількість українців за 20 років може скоротитися на 28%.

І в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді переконують, що зараз перегляд пенсійного віку не розглядають. Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко пояснює OBOZREVATEL: за всіма міжнародними критеріями 60 років уже не можна вважати літнім віком. Ба більше, в рекомендаціях ООН йдеться, що підвищувати пенсійний вік до 65 років можна практично в будь-якій країні.

Правда, в експертному середовищі є й ті, хто з такими оцінками не згоден. Наприклад, аналітик Володимир Мазуренко впевнений, що з урахуванням тіньової зайнятості та сірих зарплат є можливості поліпшити співвідношення між працівниками та пенсіонерами без перегляду віку виходу на заслужений відпочинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні у 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний Суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Через збільшення мінімальної зарплати до 5000 грн з 1 вересня в Україні також зростуть мінімальні пенсії за віком – до 2000 грн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся