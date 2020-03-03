Пенсійний провал Гончарука: хто з новою індексацією втратить 3 тисячі та як підвищать виплати

В Україні індексацію пенсій, яку розробила й ухвалила ще минула влада, здійснять із запізненням на пів року. Самі правила в законі прописані так, що уряду справді дозволено встановлювати дати на власний розсуд.

Але якщо попередня влада таку можливість передбачила, то "слуги народу" нею скористалися. Щорічна індексація пенсій цьогоріч відбудеться в другій половині року. Тільки з вересня.

Детальніше про те, як, коли й на скільки підвищать виплати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

прем'єр-міністр Олексій Гончарук ще вранці 2 березня говорив, що конкретної дати індексації пенсій ще немає, таке рішення нібито тільки розробляється;

ввечері того ж дня міністерка соцполітики Юлія Соколовська у своїй сторінці в соцмережі презентувала майбутню індексацію. Вона відбудеться із запізненням на пів року;

постанови про індексацію досі Кабмін не ухвалив. Фактично, пропозиції міністерки – всього лише припущення. А зважаючи на слова Гончарука, прем'єр досі не затвердив підвищення;

індексація призведе до того, що частина пенсіонерів втратить майже 3 тис. грн.

Скільки втратили пенсіонери

Індексацію пенсій відклали на шість місяців. Це дозволить заощадити половину необхідної для осучаснення виплат суми. Наприклад, українці від 80 років за ці шість місяців недоотримають в середньому приблизно 3 тисячі гривень.

Якби індексацію організували в березні (як це планували на 2020-й ще в минулому Кабміні та зробили в 2019-му), вже з цього місяця в середньому громадяни на заслуженому відпочинку отримували б щомісяця на 216,3 грн більше.

Старшим людям (від 80 років) могли б доплатити в середньому 500 грн. Розмір підвищення залежить насамперед від трьох показників: стаж, розмір зарплати та рік виходу на пенсію.

Як підвищать пенсії:

в квітні 2020-го перерахують пенсії тим, хто продовжив працювати (у них виріс стаж) – 500 тис. осіб матимуть на 100 грн більше;

у вересні 2020-го надбавку в середньому 500 грн отримають ті, хто старші за 80 років (без урахування зростання прожиткового мінімуму); таких в Україні 1,4 млн осіб; плюс понад 200 грн для решти;

у грудні 2020-го – доплату отримають 6,8 млн осіб на суму від 8 до 171 грн (підвищення прожиткового);

в 2021-м пенсії осучаснять тим, кому від 78 років;

у 2022-му – тим, кому від 75 років.

Отже, в середньому 10 млн українців втратять за шість місяців без проіндексованих виплат майже 1300 грн. Ексміністр соцполітики Андрій Рева впевнений: Кабмін просто не знайшов коштів для того, щоб підвищити рівень життя пенсіонерів. Ба більше, з Пенсійного фонду навіть забрали 900 млн, щоб спрямувати їх на зарплати вчителям.

"Нас звинувачували, що ми провели індексацію з березня, а не з січня. Зробили це в березні, тому що тільки тоді отримали дані за двома індексами – зарплатою та інфляцією. Що їм заважало організувати індексацію в березні? Грошей немає? Чи не знайшли 2,2 млрд грн на місяць?" – коментує нововведення колишній міністр соцполітики.

Ексвіцепрем'єр Павло Розенко ще різкіший у своїх оцінках. "Чи усвідомлюєте ви, що "перенесенням" індексації на вересень ви тупо обкрадає 12 млн українців?" – публічно звернувся до нової влади Розенко.

Юлія Соколовська ж вважає, що майбутнє підвищення – нова політика зростання доходів пенсіонерів. Мовляв, поступово пенсії будуть збільшуватися. А якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт міністерства, то перше підвищення відбудеться вже в березні.

"Якщо парламент підтримає законопроєкт Мінсоцполітики №2494, то вже з цього місяця самотні пенсіонери, що старші за 80 років, матимуть ще одну допомогу – на догляд! У такий спосіб ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших громадян, які додатково щомісяця отримуватимуть по 670 грн", – додала міністерка.

Як проведуть осучаснення

"Осучаснення" пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вища буде надбавка. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку виплат.

Отже, пенсії в Україні налічуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1%:

Річ у тім, що перший показник щорічно застаріває. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери щороку стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Кого не зачепить підвищення:

якщо фактичний розмір пенсії вищий, ніж розрахунковий;

якщо пенсію отримали за "спеціальними" умовами.

Щоб виправити ситуацію, ще попередня влада вирішила щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт, що розраховується як сума 50% інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.

В середньому це від 8 до 12%.

Наприклад, у 2019-му за такого ж перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – понад 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію менш як 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

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