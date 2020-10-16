Пенсійний фонд оновив важливий показник для виплат: як рахуватимуть

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати для розрахунку виплати за підсумками серпня. В результаті якщо розмір власного доходу не змінився, то коефіцієнт заробітку збільшиться.

Так, за оцінками Пенсійного фонду, в серпні середня зарплата, з якої заплатили внески, становить 9608 грн і 67 копійок. Місяцем раніше ця сума становила 9837 грн і 35 копійок. Це означає, що якщо ваша власна зарплата не знизилася, то коефіцієнт заробітку в формулі розрахунку виплат збільшиться. Правда, з часом знизиться розмір середньої зарплати за три роки, від якого також залежить кінцева сума пенсії.

Щоб дізнатися майбутній розмір виплати, потрібно приблизне співвідношення своєї зарплати до середньої помножити на стаж, 1% і на середню зарплату за три минулі роки. Останній показник – близько 10 тис. грн.

Уявімо, що ви отримуєте середню зарплату (близько 11 тис.), у такому разі приблизний розрахунок майбутньої пенсії виглядатиме так: 10 000 помножити на 35, помножити на 1 і на 1%. Де одиниця – співвідношення своєї зарплати до середньої, 35 – стаж, а 1% – коефіцієнт оцінки стажу, який у всіх один.

Із середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію близько 3500 грн. Важливо водночас зазначити, що мільйони українців, зокрема й фізичних осіб-підприємців, офіційно платять податки з мінімальної зарплати. У такому разі коефіцієнт заробітку у формулі буде значно меншим від одиниці, а претендувати можна буде тільки на мінімальну пенсію. Зараз це 1712 грн (якщо є повний стаж, можна отримувати більше).

Як повідомляв OBOZREVATEL: