Пенсії в Україні не зможуть платити вже через 15 років, – Шмигаль

Прем'єрміністр Денис Шмигаль, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.

Відео з лекцією прем'єра опублікували на офіційному Youtube-каналі Кабінету міністрів 3 жовтня. Сама лекція відбулась 25 вересня. Під час свого виступу політик повідомив студентам, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працюючий повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів. Зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії", сказав Шмигаль.

"Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", – сказав прем'єр.

Прем'єр пояснив, що вже в 2021 році Кабінет міністрів запустить накопичувальні пенсії: кожен працюючий зможе сам відкладати на старість. Держава буде платити всього лише "невелику соціальну пенсію", а інше потрібно буде збирати самостійно.

"Ми будемо в наступному році створювати накопичувальну пенсійну систему. І тоді будемо мати невелику соціальну пенсію від держави і мати кошти з накопичень", – сказав Шмигаль.

Але далеко не факт, що для України накопичувальні пенсії – панацея. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL неодноразово заявляв, що це спочатку провальна ідея, яка ні до чого не приведе. Мовляв, багато країн вже пробували і в них нічого не вийшло. Гарантувати, що зібрані гроші збережуть і примножать, ніхто не може.

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