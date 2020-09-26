Пенсії в Україні можуть затримувати, грошей не вистачає: у Раді розкрили деталі

В Україні станом на 1 вересня борг перед Пенсійним фондом (ПФУ) досяг 20,5 млрд грн. Тільки фізособи-підприємці не заплатили "на пенсії" близько 11 млрд грн. Водночас загальний дефіцит ПФУ зростає. Це може призвести до "ризиків, пов'язаних із виплатою пенсій".

Про це повідомляє Комітет із питань соціальної політики Верховної Ради. Так, у 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду зростуть до 203,8 млрд грн.

При цьому Державне казначейство не може видавати нові позики ПФУ, бо вони до сих пір не погасили старі борги. На своїй сторінці в соцмережі глава профільного комітету Галина Третьякова додала: "це не перший рік, коли розміри позик ростуть, як і рік від року останні десять років дефіцит ПФУ. Для його подолання кошти в Держбюджеті закладені. Хоча без запуску другого рівня – зростання буде тривати".

За словами Третьякової, навіть з огляду на постійне дотування ПФУ, держава досі не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду України.

В Україні всього за рік, з липня минулого року до липня 2020 року, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб. Водночас влада ухвалила низку рішень, які дозволили роботодавцям практично безкарно не платити податки і соціальні внески за своїх співробітників. Штрафи кардинально скоротили, кількість фізосіб-підприємців, які перебувають на єдиному податку, збільшили (для них пом'якшили умови щодо обороту), частково звільнили від внесків низку підприємців.

"Слуги народу" намагаються догодити дрібному бізнесу, але б'ють по пенсіонерах. Зараз для більшості українців такі зміни не помітні: пенсії платили і платитимуть. Але ось проблеми в Пенсійному фонді накопичуються. Тільки за перше півріччя 2020 року "чистий" (без урахування гарантованих державою доплат) дефіцит ПФУ злетів з 23 до 34 млрд грн.

У 2021 році із загальної скарбниці доведеться переказати рекордні 203,8 млрд грн. Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL підсумував: це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи. І, на його думку, це робиться навмисно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця року.

Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

В Україні дефіцит Пенсійного фонду (ПФУ) у 2021 році досягне рекордної позначки. Без кардинальних змін ситуація погіршуватиметься доти, доки вся солідарна система не виявиться під загрозою банкрутства.