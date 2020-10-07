Пенсії в Україні платитимуть по-новому: у Мінсоці підтримали реформу
Про те, як зміниться пенсійна система у 2021-му
Кого стосуватимуться нововведення
Як проведуть пенсійну реформу
Міністерство соціальної політики підтримало законопроєкт №2683 про запуск накопичувальних пенсій, його пропонують використовувати як основу для нової реформи. Крім того, у відомстві спільно з профільним комітетом Верховної Ради назвали головні нововведення, які чекають пенсіонерів в 2021 році.
Про це йдеться на офіційному сайті Мінсоцполітики. Всього чиновники визначили п'ять напрямків:
збільшити прожитковий мінімум і відв'язати його від частини виплат;
встановити дату щорічного осучаснення пенсій (швидше за все, мова йде про березень);
ввести обов'язкові накопичувальні пенсії для тих, хто має право раніше виходити на заслужений відпочинок;
захистити інтереси вкладників в приватних пенсійних фондах;
ввести обов'язкові накопичувальні пенсії.
Щодо блоку питань з накопичувальної системи пенсійного забезпечення міністр соцполітики Марина Лазебная зазначила, що у Верховній Раді на розгляді перебуває проєкт Закону України "Про накопичувальне пенсійне забезпечення", №2683 від 27.12.2019. "Мінсоцполітики повністю підтримує його ідею як основу для впровадження другого рівня і необхідність його ухвалення до кінця року з урахуванням наданих пропозицій від Мінсоцполітики, які знизять корупційні ризики, ризики монополізації, підвищать захист пенсійних накопичень, – повідомили у відомстві.
Що передбачено в законопроєкті:
Розмір внеску буде підвищуватися поетапно. У самому законопроєкті підрахували, що з 2023-го по 2030 рік платитимуть по 3% зарплати, з 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а з 2050 року – 7% щомісяця.
Стартовий внесок у три відсотки – той мізер, з яким розраховувати на гідну другу виплату не варто. Але є і позитивна новина – працівник за власним бажанням має право платити більше, пропорційно має збільшувати внесок і роботодавець. Отже, в 2023-му всі обов'язково, згідно з документом, мають віддати 1% із власної кишені і ще два відсотки зарплати – роботодавець.
В результаті загальне навантаження на зарплату зросте на 3 відсоткові пункти. Наприклад, якщо зараз із 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже за кілька років ця сума складе 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір в 1,5% (якщо війна на той час закінчиться).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 щорічно індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат сплачуватимуть додатковий внесок. Таке нововведення повинні розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.