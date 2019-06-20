Пенсії по-новому: скільки отримують українці та як заробити на велику виплату

В Україні — понад 11 млн пенсіонерів. Середній розмір виплати після перерахунку сягнув понад 3 тис. грн.

Незважаючи на це, левова частка українців досі живе зі значно меншими виплатами.

OBOZREVATEL з'ясував, як після реформи заробити собі на гідну старість.

Як рахують розмір пенсії

Формула розрахунку пенсій складається всього з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки у Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середнього розміру заробітної плати за кожен місяць.

Однак приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Так, у формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Як рахують пенсії

Судячи за даними ПФУ, наразі перший показник становить близько 6 тис. грн. Це означає, що за середньої заробітної плати і 35 роках стажу в цьому році пенсіонер може претендувати на виплату у розмірі 2,1 тис. грн. А за зарплати близько 17 тис. грн, розмір пенсії складе приблизно 4,2 тис. грн.

До слова, згідно з даними Пенсійного фонду, найбільше отримують жителі столиці. Їхня середня виплата сягає понад 4 тис. грн. Головна причина — тут традиційно зарплати вищі, ніж у інших регіонах країни. А чим вища зарплата, тим вищою буде і пенсія.

Важливо також зазначити, що якщо ви офіційно працюєте на мінімалку, то зможете претендувати на виплату у розмірі близько 1,5 тис. грн. З мінімальною зарплатою можна заробити мінімальну пенсію.

З іншого боку, на розмір виплат також може вплинути і держава. І якщо наразі збільшити суму виплат через дефіцит Фонду та складну демографічну ситуацію складно, то, наприклад, підвищити мінімальну зарплату — цілком реалістично.

По-перше, за наявності необхідного розміру стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) пенсія після 65 років має складати не менше 40% мінімальної зарплати. За мінімалки у 4 173 грн (чинний розмір) це 1 669 грн, а якби, наприклад, мінімалку підвищили до 5 тис. грн, то і розмір пенсії збільшився б до 2 тис. грн, тобто на 331 грн.

До слова, згідно з даними ПФУ, найбільше українців (27,9%) отримують від 2 до 3 тис. грн. Решта виплат розділилися таким чином:

більш ніж 10 тис. грн — 1,9%

від 5 до 10 тис. грн — 8,6%;

від 4 до 5 тис. грн — 6,1%;

від 3 до 4 тис. грн — 12,5%;

від 2 до 3 тис. грн — 27,9%;

від 1,5 до 2 тис. грн — 25,2%;

до 1,4 тис. грн — 0,7%.

Варто зазначити, що мінімальна пенсія в Україні становить 1497 грн. А до 1,4 тис. грн отримують ті, хто фактично на пенсію не заробив. Наприклад, у них немає і 15 років стажу або до 2019-го вони не заробили 26 років стажу. У такому разі їм або взагалі не передбачена (виплата), а замість цього їм виплачують матеріальну допомогу (також називають соціальною пенсією).

Як заробити на високу пенсію

Українці можуть вплинути лише на два показники при підрахунку пенсій — стаж і розмір зарплати. За підрахунками OBOZREVATEL, щоб отримати максимальну пенсію, простому українцю необхідно платити внески із зарплати, яка в сім разів вища за середню. За останніми даними, це близько 58 тис. грн. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Зокрема працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щороку. В результаті ті, кому залишилося до пенсії більш ніж 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, повинні будуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися у пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вищою є "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

Пенсія в Україні pixabay

До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість працівників працюють "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини відповідно до Трудового кодексу. Якщо це не спрацює, варто замислитися про звільнення.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.

"Єдина можливість захистити свої права — правильно оформити трудові відносини. Якщо ви просто на словах домовилися виконувати будь-яку роботу за щомісячну плату, гроші в конверті, то такий працедавець вам нічого не винен", — розповідає юрист.

Вийти на пенсію пізніше. Якщо вийти на пенсію пізніше, розмір виплати можна збільшити. Як нагадує Плахотник, за кожний місяць відтермінування виплати її розмір збільшується на 0,5%. При цьому, якщо відтермінувати пенсію більш ніж на 5 років, надбавка за кожні 12 місяців складе 0,75%.

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"Особі, яка набула право на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з підвищенням її розміру", — йдеться у законі про обов'язкове державне пенсійне страхування.

Наприклад, якщо ви заробили на пенсію у розмірі 3 тис. грн, але при цьому вирішили отримувати її не у 60, а у 61 рік, розмір виплати збільшиться щонайменше на 180 грн. А якщо вийти на заслужений відпочинок на 6 років пізніше — пенсія збільшиться на 1170 грн.

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