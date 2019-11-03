Пенсії переселенців: юристи розповіли, як пройти ідентифікацію в Ощадбанку

Пенсіонери-переселенці, щоб отримувати пенсії, повинні проходити обов'язкову фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку". Ця процедура для багатьох незрозуміла і в процесі підтвердження особи у деяких громадян України виникають питання.

Юристи підготували відповіді, які допоможуть пенсіонерам розібратися з процедурою і отримувати належні їм за законом виплати, йдеться в матеріалі "Донбас СОС".

Що таке фізична ідентифікація?

Під фізичною ідентифікацією мається на увазі особисте відвідування відділення "Ощадбанку" з паспортом, банківською картою або електронним пенсійним посвідченням (далі – ЕПП), звернення в касу банку і здійснення будь-якого дії з рахунком (зняття готівки, оплата житлово-комунальних послуг, перевірка балансу та інше), яке вимагає введення ПІН-коду.

Ідентифікація та верифікація – це одне і те ж?

Ні. Це абсолютно різні процедури. Дуже часто навіть юристи говорять неправильно. У чому ж різниця?

Під верифікацією розуміється збір і порівняння інформації і даних, які надаються для призначення пенсії, субсидії, всіх соціальних виплат, що здійснюються за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів Пенсійного фонду, фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Верифікація і моніторинг проводиться Міністерством фінансів України для всіх одержувачі соціальних виплат і пенсії.

Проходження ідентифікації, в свою чергу, передбачено тільки для одержувачів пенсії та соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб. Ідентифікацію людина проходить самостійно в касі Ощадбанку.

Що таке ідентифікація в "Ощадбанку"

Хто повинен проходити ідентифікацію?

Пенсіонери та люди з числа внутрішньо переміщених осіб, що отримують соціальні виплати.

Раніше, до змін, ідентифікація була обов'язково тільки для пенсіонерів. Але після вступу в силу змін від 11 липня 2018 року проходити ідентифікацію повинні отримувачі всіх соціальних виплат, наприклад, адресної допомоги, допомоги при народженні дитини, допомоги одиноким матерям та інших.

Які терміни проходження ідентифікації?

Раз на 6 місяців повинні проходити ідентифікацію пенсіонери, які оформили ЕПП (електронне пенсійне посвідчення) та отримувачі всіх соціальних виплат.

Раз на 3 місяці - пенсіонери, які не оформили ЕПП та користуються звичайним пенсійним посвідченням і банківською картою.

Увага! Пенсіонери, які оформили ЕПП (електронне пенсійне посвідчення) також зобов'язані проходити ідентифікацію в Ощадбанку кожні 6 місяців.

Раніше терміни проходження ідентифікації володарями ЕПП складали: перший рік - раз на 6 місяців, наступні роки - раз на рік.

Для власників звичайного пенсійного посвідчення, які не оформили ЕПП, термін проходження ідентифікації залишається раз на 3 місяці.

Як пройти ідентифікацію?

Ідентифікація може бути пройдена в будь-якому відділенні Ощадбанку. Слід звернутися безпосередньо до каси банку і проінформувати про те, що ви проходите ідентифікацію.

Далі важливо все зробити правильно.

Пред'явити документ, що засвідчує особу, та карту (ЕПП або звичайну банківську карту).

На POS-терміналі (який вам повинні дати в касі) ввести ПІН-код по карті і здійснити будь-яку дію з рахунком (зняти готівку кошти, оплатити житлово-комунальні послуги, перевірити баланс та інше).

Це і є проходженням ідентифікації.

Ідентифікація не може бути пройдена по-довіреності, необхідно звертатися тільки ОСОБИСТО!

Увага! Ідентифікація проводиться БЕЗКОШТОВНО!

Часто в Ощадбанку вам можуть запропонувати оформити страховку за 10 грн., а то і 30 грн.

"У відділенні Ощад в Києві за ідентифікацію взяли 10 грн., Чек дали. Що робити? Куди поскаржитися?"

Громадяни не зобов'язані погоджуватися на будь-які платні послуги для проходження ідентифікації!

Якщо у Вас незаконно вимагають оплатити додаткові послуги для проходження фізичної ідентифікації, відразу ж на місці при співробітника телефонуйте зі скаргою на:

Контактцентр Ощад 0-800-210-800

Урядову гарячу лінію +1545

Кому проходити ідентифікацію НЕ ПОТРІБНО?

особам з інвалідністю І групи;

особам, які згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії не здатні до самообслуговування.

Для того, щоб не проходити ідентифікацію, потрібно отримувати виплати не через Ощадбанк, а через Укрпошту з доставкою додому.

Що робити, якщо ви НЕ ПРОЙШЛИ ідентифікацію у встановлені терміни?

Якщо ви не пройшли ідентифікацію, банк блокує видаткові операції за поточним рахунком (карту) і інформує про це протягом тижня Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів.

Міністерство соціальної політики в свою чергу передає таку інформацію в ваш орган соціального захисту населення та Пенсійного фонду.

Рахунок в Ощадбанку можна розблокувати, пройшовши ідентифікацію. Розблокування рахунку буде здійснене наступного дня.

Але, крім Ощадбанку, обов'язково потрібно відновити соціальні виплати, якщо вони були припинені. Для цього зверніться до свого органу соціального захисту та Пенсійного фонду.

СМС-інформування

"... чи зобов'язаний Ощадбанк повідомляти по смс про ідентифікацію та блокування карток?"

Про необхідність пройти ідентифікацію, а також про блокування рахунку банк надсилає СМС на ваш номер.

"На практиці ми бачимо багато різних збоїв, оскільки розсилка СМС здійснюється через автоматичну програму - СМС або взагалі не приходять, або приходять навіть тим, хто нічого не отримує. Тому ми не рекомендуємо сподіваються тільки на СМС-інформування від Ощадбанку, і самостійно відстежувати терміни проходження ідентифікації", – сказано в публікації.

Як пройти ідентифікацію в "Ощадбанку"

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