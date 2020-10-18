Особисті дані українців використали для небезпечних акцій: як працюють

Українцям розсилають повідомленнями про нібито великі виграші. Щоб отримати його, потрібно купити товар. При цьому "продавцям" відомі не тільки номери, але і ПІБ клієнтів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В СМС повідомляють:

картка активована, на ній 370 тис. грн, екстрено зателефонуйте. За вказаним номером відповіла дівчина, яка представилася Алла. На тлі звучить дитячий плач. Дівчина відразу ж просить назвати код із СМС і повідомляє: "Вам надано статус переможця! Як вам зручніше отримати приз, кур'єром або на картку?"

Трохи пізніше виявляється, що призові документи нададуть після купівлі: нам запропонували придбати портативну колонку jbl mini 3 за 799 грн. Мовляв, відразу після купівлі можна отримати приз. На питання, що таке призові документи й чи гарантовано отримання призу, дівчина повторила завчену і вже кілька разів озвучену фразу "вам присвоєно статус переможця, в призових документах, які прийдуть після оплати, буде вказана вся інформація".

До речі, такі ж колонки в магазинах можна придбати всього за 218 грн. У надії отримати "приз" можна переплатити 581 грн.

У "Родинного клубу" є свій сайт. Виявляється, щоб взяти участь в акції, не потрібно чекати "особливого СМС", можна заповнити заявку онлайн. В одному з розділів сайту заховані умови акції: відскановані сторінки документа. Згідно з ним, "статус переможця" означає, що ви отримали інформаційні матеріали. Тобто переможець кожен, кому розкажуть про акцію.

Серед усіх переможців вибирають "головного". Це відбувається "на розсуд Організатора". Ба більше, згідно з умовами, приз за певних обставин взагалі можуть нікому не дати й ніхто не понесе за це ніякої відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.