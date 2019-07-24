У Києві підскочить ціна на оренду квартир після виборів: названа несподівана причина

У серпні в Києві почне дорожчати оренда житла. Ціни на кімнати будуть стартувати від 3000 грн, а квартири в спальних районах - від 6,5-7 тис гривень.

У цьому році на попит помітно вплинуть новообрані народні депутати, які "підігріють" ринок житла бізнес-класу. Про це пише "КП в Україні". Також під кінець літа до столиці приїде багато нових студентів.

"Студенти найчастіше знімають квартири в складчину. У цьому сезоні оренда кімнат в пішій доступності від метро стартує от 3000 грн. У популярних районах ціна кімнати може становити 4-5 тис гривень. А на однокімнатні квартири в спальних районах ціни будуть від 6,5 -7 тис грн ", - розповідають в одному з великих агентств нерухомості.

Традиційно найдешевше житло, як кажуть ріелтори, у Дніпровському і Деснянському районах Києва. Але вони припускають, що ціни можуть трохи просісти на Борщагівці - через те, що зараз туди не ходить швидкісний трамвай. Житло в прицентральних районах і на Позняках або Осокорках буде коштувати приблизно однаково - від 9,5-10 тис грн. Різниця лише в тому, що в центрі, швидше за все, це буде старий житловий фонд, а на Лівому березі - новобудови. Також в майбутню вартість оренди варто закладати комуналку - від від 600-700 грн влітку до 2 тис грн взимку.

Квартири в Україні

Видання повідомляє, що новообрані народні депутати та їх помічники будуть піднімати ціни в житло бізнес-класу і еліт. "Вони шукають нове житло в прилеглих до центру або центральних районах з хорошим ремонтом. Такі квартири здаються від 15-20 тис грн на місяць. При цьому верхня планка може сягати за 100 тис грн. Наприклад, кілька квартир в суперелітному новому ЖК в центрі Києва здаються за $12 тис. Такі ж ціни іноді зустрічаються і в районі вулиць Лютеранської або Інститутською, прилеглих до будівлі Ради", - сказано в матеріалі.

За прогнозами, нові політики збільшать попит на дороге житло, але він навряд чи виросте більш, ніж на 10%. Експерти припускають, що ціни в цьому сегменті будуть залишатися високими аж до нового року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже до кінця літа очікується значне подорожчання оренди житла. Вартість квартири може вирости на 10-20%. Ми з'ясували, як і чому може подорожчати нерухомість в Києві та інших великих містах.

Тим часом Народний депутат-мільйонер Юрій Береза отримував від держави матеріальну допомогу на компенсацію оренди житла в Києві. Інформацію про це оприлюднила газета Верховної Ради Голос України. Всього матеріальну допомогу на компенсацію оренди житла отримали 156 нардепів.

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