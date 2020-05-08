На Донбасі розкрили обман пенсіонерів. Фотофакт

У східних областях України політики від партії "Опозиційна платформа – За життя" від свого імені роздають "агітаційні продуктові набори" – куплені за гроші бюджету.

Про це в соцмережах повідомляють блогери. Зокрема, Денис Казанський в Twitter опублікував фото листівки з таких наборів, в яких члени ОПЗЖ, не приховуючи, "примазуються" до витрат з місцевих бюджетів. Їх роздавали в місті Дружківка (Донецька область).

"Продуктовий набір придбано за ініціативою політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", – великими буквами написано на папірці.

І в куточку скромна приписка: "За гроші Дружківського міського бюджету".

"Лайфхак від партії ОТЗЖ в Дружківці. Нехитрий за бюджетні гроші. Так вони і розводять старих роками", – обурився Казанський.

ОПЗЖ піариться на бюджетних грошах Денис Казанський

Лайфхак від партії ОТЗЖ в Дружківці. Нехитрий за бюджетні гроші.



Так вони і розводять старих роками pic.twitter.com/G2zqAzEKHT - Денис Казанський (@den_kazansky) May 7, 2020

У Telegram-каналі "Гондольєри" також опублікували фото "пайків", які ОПЗЖ роздає в східних областях. Набір, до речі, вельми бюджетний: пшенична крупа, гречка, макаронні вироби, цукор, пряники, сардини і чай. А ще – листівка-нагадування, що бути вдячними за все це потрібно ОПЗЖ і її співголові Вадиму Рабиновичу.

"Передвиборча кампанія офіційно розпочата. Ось такі пайки почали роздавати на сході України", – прокоментували фото.

"Пайки" від ОТЗЖ Telegram-канал "Гондольєри"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі росТВ влаштували відеоміст Перемоги, долучивши до нього українського нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина, а також лідера опозиційної партії "Єдина Грузія – демократичний рух" Ніно Бурджанадзе.

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