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27 травня • оновлено в 17:46
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ООН оприлюднила дані про сплеск безробіття серед молоді через COVID-19

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Через коронакризу приблизно кожна шоста людина у світі віком до 29 років втратила роботу.

Про це повідомили в середу, 27 травня, у Міжнародній організації праці (МОП) ООН, передав "Інтерфакс-Україна".

Безробіття у світі

Безробіття у світі

"Економічна криза через COVID-19 вдарила по молоді – особливо по жінках – причому сильніше і швидше, ніж по будь-якій іншій групі", – заявив гендиректор організації Гай Райдер.

За даними організації, до кризи 178 млн осіб віком до 29 років були зайняті в сферах, які найбільш постраждали внаслідок пандемії, зокрема, у роздрібній торгівлі та туризмі. Майже 77% молоді. яка працювала до пандемії, були влаштовані неофіційно.

Ті ж, хто зберіг свої робочі місця, зіштовхнулися зі скороченнями числа робочих годин. Так, в середньому цей показник зменшився на 23%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні перевалила за півмільйона. Станом на 26 травня вона зросла до 506 тис. осіб.

Станом на початок травня через карантин і інших обмежень в США втратили роботу понад 26 мільйонів чоловік.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Коронавірус
Тег
безробіття
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Економіка Особисті фінанси

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