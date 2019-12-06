Новий тариф на газ від Кабміну: скільки заплатить типова сім'я і чий гаманець найбільше постраждає

В Україні Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити тариф на газ на 1 грн за куб і зафіксувати цю вартість на весь опалювальний сезон. В результаті виростуть платіжки для всіх, хто користується блакитним паливом.
Про те, хто і скільки заплатить взимку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Середня площа будинку (дані Держстату за новими об'єктами житла) в Україні – 154 кв.м. А норматив споживання газу на опалення – 4 куб.м на квадрат. Таким чином, для опалення нерухомості такої площі доведеться витратити 616 кубів газу. Зараз такий обсяг блакитного палива обійдеться в 4,2 тис. грн, а в опалювальний сезон за новими тарифами від Кабміну – 4,9 тис. грн.
Фактично, з новими тарифами на газ опалення, якщо витрачати відповідно до нормативів, середнього нового будинку подорожчає на 700 грн. До речі, а ось середній площа квартири – всього 58 квадратів. Якщо опалювати таку площу за "старими" тарифами, доведеться заплатити 1600 грн, а за новими – 1856 грн.
Скільки заплатить сім'я з трьох осіб за газ з центральним опаленням:
За плиту:
Було: 68,3 грн
Буде: 79,2 грн
За плиту і підігрів води газом:
Було: 217,3 грн
Буде: 252 грн.
Важливо відзначити, що велика частина українців користується центральним опаленням. Тарифи на нього залежать від ціни газу, проте, регулюються окремим органом – Національною комісією в сферах енергетики і комунальних послуг.
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