Новий тариф на газ від Кабміну: скільки заплатить типова сім'я і чий гаманець найбільше постраждає

В Україні Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити тариф на газ на 1 грн за куб і зафіксувати цю вартість на весь опалювальний сезон. В результаті виростуть платіжки для всіх, хто користується блакитним паливом.

Про те, хто і скільки заплатить взимку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Середня площа будинку (дані Держстату за новими об'єктами житла) в Україні – 154 кв.м. А норматив споживання газу на опалення – 4 куб.м на квадрат. Таким чином, для опалення нерухомості такої площі доведеться витратити 616 кубів газу. Зараз такий обсяг блакитного палива обійдеться в 4,2 тис. грн, а в опалювальний сезон за новими тарифами від Кабміну – 4,9 тис. грн.

Фактично, з новими тарифами на газ опалення, якщо витрачати відповідно до нормативів, середнього нового будинку подорожчає на 700 грн. До речі, а ось середній площа квартири – всього 58 квадратів. Якщо опалювати таку площу за "старими" тарифами, доведеться заплатити 1600 грн, а за новими – 1856 грн.

Скільки заплатить сім'я з трьох осіб за газ з центральним опаленням:

За плиту:

Було: 68,3 грн

Буде: 79,2 грн

За плиту і підігрів води газом:

Було: 217,3 грн

Буде: 252 грн.

Важливо відзначити, що велика частина українців користується центральним опаленням. Тарифи на нього залежать від ціни газу, проте, регулюються окремим органом – Національною комісією в сферах енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться у п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!