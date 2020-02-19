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20 лютого • оновлено в 02:08
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Новий пенсійний вік в Україні: для кого посилять вимоги в 2020-му

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В Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, в Україні до 1 квітня 2020 року пенсійний вік для жінок – 59 років, а вже з 1 квітня – 59 років і 6 місяців. В результаті в цьому році українки, залежно від місяця народження, будуть виходити на заслужений відпочинок за різними правилами.

Ще одна група тих, кому доведеться довше працювати – ті, хто не виконали вимоги щодо стажу. З 1 січня 2020-го це 27 років. Якщо є від 17 до 27 років стажу – працювати доведеться до 63 років. Від 15 до 17 років – в 65.

Новий пенсійний вік в Україні: для кого посилять вимоги в 2020-му

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Відзначимо, Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі.

В таких умовах уникнути підвищення пенсійного віку не вдасться. З цим погоджуються і в правлячій партії. "Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавний підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. У той же час це не питання сьогоднішнього дня", – заявляла кілька тижнів тому глава профільного комітету Галина Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Пенсійний фонд пенсії
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Красноармеец Киевский
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