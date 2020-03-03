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4 березня • оновлено в 05:13
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Нові пенсії в Україні: на яку виплату можна заробити з середньою зарплатою

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В Україні за діючими правилами, із середньою зарплатою і 35 роками стажу можна отримати пенсію в розмірі 2,68 тис. грн.

Як підрахував OBOZREVATEL, з урахуванням оновленого розміру середньої зарплати, коефіцієнта оцінки стажу і середньої заробітної плати (на даний момент близько 10,7 тис. грн) можна претендувати на виплату, яка в кілька разів нижче.

Нові пенсії в Україні: на яку виплату можна заробити з середньою зарплатою

Так, при підрахунку виплати велику роль має розмір зарплат. За підрахунками OBOZREVATEL, щоб отримати максимальну пенсію, простому українцеві необхідно платити внески із зарплати, яка в сім разів вище за середню. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щорічно. В результаті ті, кому залишилося до пенсії більше 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, повинні будуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вища "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій у березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення щодо пенсій буде ухвалене "протягом року".

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська уточнила, що індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було минулого року, а тільки у вересні 2020-го. При цьому вона стосуватиметься тільки пенсіонерів старше 80 років. В середньому для них загальна надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020 го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій
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Мир Миру
Мир Миру
Дуже правдива стаття. Що далі? Йопта, та ніхто ж не знає :-(((
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Висновок: якщо нічого не змінювати, пенсіонери і надалі працюватимуть, а молодь буде їхати з країни. Все інше відомо.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
96 евро за 35 лет стажа???? Вы это серьёзно? В Латвии пенсии нищенские, я считаю, и то государство платит 80 евро тем, кто ни дня не работал. Пипец у вас нищета
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