Нова індексація пенсій в Україні: як і кому підвищать виплати

Пенсію в Україні підвищать, але не всім.

В Україні в 2021-м проведуть індексацію пенсій. У березні наступного року перерахунок складе близько 15%.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, п

ідвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець. Наприклад, можуть бути надбавки за надстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або у зв'язку з наявністю повного стажу.

Підвищення становитиме близько 15 %. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії 2 400 грн, то після березневого підвищення пенсіонер зможе отримати 2 760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1 500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму Бонапарт (1 769 грн з грудня 2020 року).

Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1 %:

Річ у тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з щороку стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Щоб виправити ситуацію, ще минула влада вирішили щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахується як сума 50 % інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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