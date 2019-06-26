"Нічний тариф" на електроенергію скасують? У Нацкомісії зробили заяву

Українці зможуть платити за електроенергію вдвічі менше за допомогою двозонного лічильника і після 1 липня.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Також інформацію підтвердили і представники київського постачальника "струму". У той же час низка ЗМІ, посилаючись на слова представника "Житомиробленерго", заявляють: "нічний" тариф буде діяти тільки до 1 липня.

"Тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення) залежно від періоду часу продовжать діяти і після 1 липня 2019-го", – повідомили в НКРЕКП,

Що дає двозонний лічильник:

З 23 до 7 ранку електроенергія буде рахуватися за тарифом удвічі нижчим за звичайний;

Кому варто встановлювати:

Якщо обсяг споживання перевищує 300 кВт*год;

Наприклад, такий лічильник дозволить економити українцям з електричними бойлерами. Якщо бойлером потужністю 2 кВт і об'ємом 80 літрів підігріти кубометр води, знадобиться приблизно 2 години і 50 кВт×год електроенергії. З урахуванням вартості холодної води і електроенергії, такий обсяг обійдеться приблизно в 65-66 грн. Якщо ж встановити двозонний лічильник і підігрівати воду після 23:00, заплатити доведеться лише 42 грн.

Лічильник коштує 1,5-2,5 тис. грн (залежно від продавця). Щоб він повністю окупився десь за півтора року, достатньо споживати за "нічним тарифом" 100 кВт*год електроенергії на місяць.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Раніше OBOZREVATEL детально писав, як економити електроенергію.Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт×год), то замість 70 кВт×год на місяць можна використовувати всього 20 кВт×год. У такому випадку придбання окупиться приблизно за рік.

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