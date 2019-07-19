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"Неприємна процедура": у Зеленського відмовилися подавати декларації

14.6т Читати матеріал російською

Співробітники Офісу президента не збираються подавати податкові декларації, тому що "це дуже неприємна процедура".

Про це сказав помічник президента Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua. Він пояснив це тим, що робота в Офісі президента — патронатна (а не державна) служба, яка не зобов'язує звітувати про доходи.

"Так, це хороший крок (декларувати доходи. — Ред.). Але, якщо ми не зобов'язані, чому повинні це робити? Заповнення декларації — досить складний процес. Спостерігаючи за тим, як це робив Зеленський, я жахався. І, не дай Бог, десь помилишся, хоча і нічого не мав наміру ховати. Це дуже неприємна процедура", — сказав Шефір.

Також він заявив, що не збирається продавати свою частку в бізнесі "Кварталу".

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Зеленський реорганізував АП в Офіс

Як писав OBOZREVATEL, нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва і буде називатися Офіс президента. Про це повідомила пресслужба глави держави, зазначивши, що в колишньому будинку АП на вулиці Банковій влаштують музей.

Однак переїзд Зеленського з Банкової обернувся скандалом: Офіс президента України Володимира Зеленського не обговорював із КМДА можливість створення на Європейській площі пішохідної зони.

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Особи
Сергій Шефір Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
декларація Офіс президента
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Даценко Владимир
Даценко Владимир
Зато ВОРОВАТЬ приятно СВОЛОЧИ
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Даценко Владимир, да они не воруют. Это так,заработок на хлебушек. А то замахались одноклеточные икру на колбасу намазывать
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Так они же власть им все можно и срать они на всех хотели, уроды .
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Прощаю всем, кому я должен
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