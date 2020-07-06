В Україні кожен п'ятий працює неофіційно: опубліковано статистику

Без трудової книжки, тобто неофіційно, працює в середньому кожен п'ятий українець.

Згідно з даними Державної служби статистики, найчастіше на неофіційну роботу влаштовуються жителі сіл (близько 1,8 млн), передає "Сніданок з 1+1".

Загалом кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років за три місяці 2020 року склала близько 3,5 мільйона осіб. Це п'ята частина від загальної кількості українців, які працюють.

Від січня до березня 3,4 млн українців були неформально зайняті. Із них 1,35 млн жінок і 2 млн чоловіків.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні мінімальну зарплату у вересні 2020 року підвищать на 5,9% до 5000 грн, водночас мінімальна пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, складе 2000 грн (зараз 1 889 грн).

Пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.