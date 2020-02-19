За що позбавлять грошей: українські банки блокуватимуть рахунки боржників

Українські банки можуть почати блокувати рахунки своїх клієнтів – у рамках виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованостей.

Поки в Мін'юсті говорять лише про несплату за аліментами. Але виконавці та юристи наголошують, що механізм може працювати й щодо боргів за комунальні послуги, за розписками, штрафів за порушення ПДР тощо, йдеться в матеріалі UBR. Видання зазначає, що зараз до системи Мін'юсту підключили Приватбанк, а ще 18 фінустанов подали заявки на активацію. До кінця 2020 року чиновники планують внести в систему всі українські банки.

За які борги можуть заблокувати

За словами банкірів, поки механізм автоматичного блокування коштів передбачений лише в частині несплати аліментів. Але виконавці стверджують, що застосовувати його можна щодо всіх заборгованостей уже зараз.

"Мова не лише про аліменти, а про всі виконавчі провадження. Тепер все буде відбуватися в електронному вигляді. Разом із боргами за аліментами тепер зможуть автоматично блокувати рахунки і за іншими – чи то виплати за розпискою, чи то відшкодування за ДТП або за залиту квартиру", – зазначив приватний виконавець Андрій Авторгов.

З тим, що автоматизоване блокування може застосовуватися тепер за всіма боргами, погоджуються і фахівці. "Це стосується всіх рахунків боржників, зокрема депозитів, гривневих і валютних рахунків, у рамках будь-яких виконавчих проваджень: це можуть бути як аліментники, так і штрафи за порушення ПДР тощо", – пояснив юрист В'ячеслав Лаба.

Як блокуватимуть:

заблокованою має бути конкретна сума боргу, а не весь рахунок (плюс 10% від суми боргу – винагорода приватного виконавця);

банк не буде автоматично списувати гроші;

якщо коштів на одному рахунку недостатньо, то блокуються засоби на інших до досягнення потрібної суми;

рештою грошей боржник може розпоряджатися вільно.

Видання зазначає, що у зв'язку з недосконалістю законодавства, певна сума може бути заблокована на кожному рахунку боржника. Після списання коштів з одного з рахунків, з інших арешт буде знято.

Арешт може відбуватися в день відкриття виконавчого провадження або тоді, коли виконавцю стане відомо про те, що у неплатника відкрито там рахунок. А ось за кримінальним провадженням арешт можуть накласти на всі кошти на рахунку без визначення суми.

Розблоковувати банківські рахунки будуть теж оперативно. За електронного документообігу відбуватися це повинно протягом декількох годин. За "паперового" – до декількох днів.

Списання боргів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві завдяки посиленню покарання за несплату аліментів у 2019 році було стягнуто понад 358 млн грн.

Також в Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові майже 123 тис. грн.

В аеропорту "Бориспіль" 1 січня прикордонникам довелося силою затримувати пасажира рейсу в Дубай (ОАЕ), який виявився невиїзним через несплату аліментів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал