"Не дорожче гною": вчений зробив гучну заяву щодо біткоїну

Біткоїн коштує не дорожче "бичачого гною" і до такого висновку може прийти будь-яка людина з технічними знаннями.

Таку заяву старший дослідник Міжнародного інституту комп'ютерних наук Берклі Ніколас Вівер зробив під час подкасту Bloomberg, передає bits.media. "Найбільша проблема в тому, що він не працює як валюта, якщо ви не можете використовувати його для оплати чого-небудь, як, наприклад, PayPal або інші системи. Всі ці системи набагато ефективніші ніж криптовалюти, якщо, звичайно, вас не цікавлять незаконні дії", – заявив Вівер.

Вчений зазначив, що оплата біткоїном проходить довго, а продавці змушені піклуватися про те, щоб покупець не відкликав транзакцію. Також біткоїн складно зберігати в безпеці, про що свідчать численні випадки зломів гаманців. "Брудний секретик продавців, які приймають криптовалюту в тому, що вони насправді не приймають криптовалюту. Замість цього вони використовують сторонні сервіси для конвертації, на кшталт BitPay", – наголосив Вівер.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшістю країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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