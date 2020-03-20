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20 березня • оновлено в 20:06
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Нардеп від "Батьківщини" купив квартиру в Києві за 2,8 млн гривень: що у його декларації

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У березні 2020 року народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Кожем'якін купив квартиру в Києві на 111 м.кв. за майже 2,8 млн гривень.

Про це повідомляється в його електронній декларації, поданій в поточному році.

Андрій Кожем'якін

Андрій Кожем'якін

LIGA.net

Нардеп від "Батьківщини" купив квартиру в Києві за 2,8 млн гривень

Скріншот декларації

Згідно з декларацією за 2018 рік, доходи його сім'ї становили:

  • 384 тис. гривень – зарплата від апарату Верховної Ради;

  • 174 тис. гривень – пенсія;

  • 513 тис. гривень – відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень і проїзду;

  • 277 тис гривень – на "Парламентському телеканалі "Рада" заробила його дружина Наталя Кожем'якіна;

  • 8 млн гривень – дохід від відчуження нерухомого майна.

Андрій і Наталя Кожем'якіни також мають значні готівкові заощадження: $119 тис., €4 тис. та 345 тис. гривень.

Крім цього, у них у власності знаходяться:

  • два елітних автомобілі Lexus 2016 р.в.;

  • дві квартири в Києві (58м.кв. та 271 м.кв.);

  • житловий будинок (386 м.кв.) та земельна ділянка (1266 м.кв.) у Києво-Святошинському районі;

  • два гаражі в Києві;

  • нежитлове приміщення в Алупці (Крим) на 48 м.кв.

Зазначимо, з квітня до вересня 2005 рр. Кожем'якін – заступник голови СБУ з оперативних питань – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. 2005-2006 рр. – радник голови СБУ Ігоря Дрижчаного.

Із 2006 року стає народним депутатом України від БЮТ (пізніше – "Батьківщина").

На дострокових парламентських виборах 2019 року обраний народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Батьківщина", № 7 у партійному списку. Голова комітету з питань молоді та спорту у Верховній Раді IX скликання.

Як писав OBOZREVATEL, від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 158 народних депутатів отримали близько 5,8 млн гривень компенсації за оренду квартир в Києві.

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Читайте всі новини по темі "електронні декларації" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
електронні декларації Новини Києва та Київської області Жилье в Киеве
Особа
Андрій Кожем'якін
Місце
Україна Київ
Теги
декларація нерухомість ВО Батьківщина депутат
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