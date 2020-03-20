Нардеп від "Батьківщини" купив квартиру в Києві за 2,8 млн гривень: що у його декларації

У березні 2020 року народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Кожем'якін купив квартиру в Києві на 111 м.кв. за майже 2,8 млн гривень.
Про це повідомляється в його електронній декларації, поданій в поточному році.
Андрій Кожем'якін
LIGA.net
Скріншот декларації
Згідно з декларацією за 2018 рік, доходи його сім'ї становили:
384 тис. гривень – зарплата від апарату Верховної Ради;
174 тис. гривень – пенсія;
513 тис. гривень – відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень і проїзду;
277 тис гривень – на "Парламентському телеканалі "Рада" заробила його дружина Наталя Кожем'якіна;
8 млн гривень – дохід від відчуження нерухомого майна.
Андрій і Наталя Кожем'якіни також мають значні готівкові заощадження: $119 тис., €4 тис. та 345 тис. гривень.
Крім цього, у них у власності знаходяться:
два елітних автомобілі Lexus 2016 р.в.;
дві квартири в Києві (58м.кв. та 271 м.кв.);
житловий будинок (386 м.кв.) та земельна ділянка (1266 м.кв.) у Києво-Святошинському районі;
два гаражі в Києві;
нежитлове приміщення в Алупці (Крим) на 48 м.кв.
Зазначимо, з квітня до вересня 2005 рр. Кожем'якін – заступник голови СБУ з оперативних питань – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. 2005-2006 рр. – радник голови СБУ Ігоря Дрижчаного.
Із 2006 року стає народним депутатом України від БЮТ (пізніше – "Батьківщина").
На дострокових парламентських виборах 2019 року обраний народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Батьківщина", № 7 у партійному списку. Голова комітету з питань молоді та спорту у Верховній Раді IX скликання.
Як писав OBOZREVATEL, від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 158 народних депутатів отримали близько 5,8 млн гривень компенсації за оренду квартир в Києві.
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