Найбагатша людина світу розлучилася: що отримала вже колишня дружина

Найбагатша людина планети і творець Amazon Джефф Безос і його дружина Маккензі офіційно оформили розлучення, за підсумками якого Безос передасть вже колишній дружині близько 4% акцій компанії (вони оцінюються в 38 мільярдів доларів).

Про це повідомляє Reuters. Безос залишиться власником 12% акцій Amazon, оцінюваних в 114,8 млрд доларів і надалі буде вважатися самим багатим людиною світу. Маккензі Безос заявила, що передасть йому голосують права на свої акції.

Джефф Безос banco.az

Безос оголосив про розлучення з дружиною в січні, до цього пара прожила в шлюбі 25 років. Пара залишається в хороших відносинах і має намір разом виховувати дітей.

Сума, яка відійде Маккензі після розлучення, увійде в число найбільших угод в історії. Зокрема, це більше, ніж найбільше на даний момент IPO - в 2014 році китайська Alibaba привернула в ході первинного розміщення акцій 25 млрд дол.

Власник Amazon Джефф Безос, стан якого за рік зросла на 19 млрд і досягло 131 млрд доларів за оцінками Forbes дозволило йому потрапити на перше місце в списку найбагатших людей світу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Джефф і Маккензі Безос прожили в шлюбі майже 25 років. За цей час у подружжя народилося троє дітей, всього ж пара виховувала чотирьох – рідних синів і одну прийомну дочку. Причиною розлучення мільярдера з дружиною нібито став його таємний роман. Згідно з інформацією ЗМІ, Безос вже вісім місяців зустрічається з телеведучою і актрисою Лорен Санчес.

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