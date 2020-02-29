"Нафтогаз" погрожує відключити газ з 1 березня через борги: де можуть відключити опалення

В Україні "Нафтогаз" погрожує відключити поставки блакитного палива в низці підприємств-виробників тепла. В результаті в деяких містах може достроково закінчиться опалювальний сезон.

Як повідомляють в прес-службі "Нафтогазу", причина можливого відключення – борги за блакитне паливо. У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, які не виконують ні одна з умов за розрахунками, передбачених положенням про ПСО.

Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання з 1 березня 2020 року. Для уникнення ризиків припинення теплопостачання населення Нафтогаз наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО.

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