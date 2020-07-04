На Закарпатті пенсіонерам роздали 'агітаційні набори' з гнилими фруктами. Фото

На Закарпатті один із кандидатів у депутати на місцевих виборах роздавав пенсіонерам продуктові набори із зіпсованими апельсинами.

Літня жінка, яка отримала один з таких "подарунків", спочатку навіть не могла зрозуміти, що за "фрукт" опинився поруч з подарованою вівсянкою і цукром. Про це розповів у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

"Живе собі така бабуся Аня і її запросили в сільраду отримати продуктовий набір, але вона довго не могла зрозуміти, що це за дивний сірий фрукт. Виявилось – гнилий апельсин. Це роздавали як матеріальну допомогу пенсіонерам. Найнедолугіший підкуп виборців, який мені доводилось бачити", – написав Глагола.

Зіпсований апельсин у продуктовому наборі Telegram Віталія Глаголи

Зіпсований апельсин у продуктовому наборі Telegram Віталія Глаголи

Зіпсований апельсин у продуктовому наборі Telegram Віталія Глаголи

Як повідомляв OBOZREVATEL, у східних областях України політики від партії "Опозиційна платформа – За життя" від свого імені роздають "агітаційні продуктові набори" – куплені за гроші бюджету.