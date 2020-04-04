Бойовики "ДНР", що разом з російськими військами зруйнували безліч будинків при захопленні Дебальцевого, за п'ять років так і не змогли їх відремонтувати.

У 2019 році з'ясувалося, що виділені на ремонт розбитих будинків гроші і матеріали розікрали. А цього року ремонтні роботи взагалі зупинені – грошей більше немає. Про це відкрито говорять навіть підконтрольні бойовикам ЗМІ, звернув увагу блогер Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Руйнування на Донбасі

Тепер багатоквартирні будинки стоять покинутими. А так звана місцева "влада" прямо заявляє, що "не буде ні на кого сподіватися" і відновлюватиме їх своїми силами.

"Стоп, почекайте, які "відновлювати своїми силами"? А як же допомога "великої братньої Росії"? Я ж добре пам'ятаю, як з 2014 року росіяни постійно заявляли, що вони не кинуть Донбас в біді, що вони будуть допомагати своїм російськомовним співвітчизникам, рятувати російськомовне населення, відроджувати і відновлювати Донбас", – сказав Казанський.

На доказ він показав публікацію російських ЗМІ від 18 лютого 2015 року (у день захоплення міста), в якій глава Держдуми РФ Сергій Наришкін обіцяв допомагати і відновлювати Донбас.

"Братська Росія" в 2015 році обіцяла все відновити Денис Казанський

Через ж 5 років виявляється, що жителям Донбасу потрібно розраховувати лише на свої сили.

"Ось в цьому вся суть "русского мира" – зруйнувати, розвалити і кинути напризволяще. Скрізь, куди б не прийшли "російські визволителі", чи то Молдова, Грузія чи Україна. При чому, в ході захоплення були витрачені колосальні ресурси, було безліч загиблих з обох сторін і серед мирних жителів. І заради чого? заради того, щоб зруйнувати і кинути", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "міністром промисловості" так званої "ДНР" став колишній український чиновник Володимир Рущак, на якого в 2015 році відкрили кримінальне провадження за корупцію і який втік від в'язниці в ОРДЛО.

Колишній "міністр вугільної промисловості ДНР" Ігор Івакін, переміщений СБУ на підконтрольну Києву територію, може уникнути ув'язнення.

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