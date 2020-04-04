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4 квітня • оновлено в 10:43
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Гроші на ремонт Дебальцевого розікрали: блогер показав суть "русского міра"

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Бойовики "ДНР", що разом з російськими військами зруйнували безліч будинків при захопленні Дебальцевого, за п'ять років так і не змогли їх відремонтувати.

У 2019 році з'ясувалося, що виділені на ремонт розбитих будинків гроші і матеріали розікрали. А цього року ремонтні роботи взагалі зупинені – грошей більше немає. Про це відкрито говорять навіть підконтрольні бойовикам ЗМІ, звернув увагу блогер Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Руйнування на Донбасі

Руйнування на Донбасі

Тепер багатоквартирні будинки стоять покинутими. А так звана місцева "влада" прямо заявляє, що "не буде ні на кого сподіватися" і відновлюватиме їх своїми силами.

"Стоп, почекайте, які "відновлювати своїми силами"? А як же допомога "великої братньої Росії"? Я ж добре пам'ятаю, як з 2014 року росіяни постійно заявляли, що вони не кинуть Донбас в біді, що вони будуть допомагати своїм російськомовним співвітчизникам, рятувати російськомовне населення, відроджувати і відновлювати Донбас", – сказав Казанський.

На доказ він показав публікацію російських ЗМІ від 18 лютого 2015 року (у день захоплення міста), в якій глава Держдуми РФ Сергій Наришкін обіцяв допомагати і відновлювати Донбас.

"Братська Росія" в 2015 році обіцяла все відновити

"Братська Росія" в 2015 році обіцяла все відновити

Денис Казанський

Через ж 5 років виявляється, що жителям Донбасу потрібно розраховувати лише на свої сили.

"Ось в цьому вся суть "русского мира" – зруйнувати, розвалити і кинути напризволяще. Скрізь, куди б не прийшли "російські визволителі", чи то Молдова, Грузія чи Україна. При чому, в ході захоплення були витрачені колосальні ресурси, було безліч загиблих з обох сторін і серед мирних жителів. І заради чого? заради того, щоб зруйнувати і кинути", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "міністром промисловості" так званої "ДНР" став колишній український чиновник Володимир Рущак, на якого в 2015 році відкрили кримінальне провадження за корупцію і який втік від в'язниці в ОРДЛО.

Колишній "міністр вугільної промисловості ДНР" Ігор Івакін, переміщений СБУ на підконтрольну Києву територію, може уникнути ув'язнення.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
АТО Росія - країна-агресор
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Россиянин нарышкин - хозяин своего слова.Взял-забрал.Всюду, куда приходит " русский мир" , получается в лучшем случае северная корея.
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La Leo
La Leo
А что рассейские лапти могли туда принести кроме разрухи.
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Економіка Особисті фінанси

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