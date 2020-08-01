Монобанк заблокував переказ на 150 грн і вимагав довідку про доходи: нові правила перевірки

В Україні через нові правила моніторингу платежів Монобанк заблокував переказ на 150 грн і зажадав підтвердити, чи легально отримані ці кошти.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У монобанку заявили, що вони повинні верифікувати абсолютно всі операції на поповнення рахунку і заблокували переказ на 150 грн глави Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенко. Е

розповідає: коли банки перевіряють великі перекази на сотні або хоча б десятки тисяч гривень, це цілком зрозуміла ситуація. Але коли перевіряють і блокують суму в 150 грн, це викликає запитання.

"Я думаю, що це був просто глюк у системі. Ніхто не перепросив, я надіслав посилання на декларацію свого брата, який переказував цю суму. Гроші розблокували", – говорить Дорошенко.

Є ризик, що ті клієнти банків, які не чекають, що на їхню карту прийдуть кошти і не знають точних сум, можуть зовсім втратити переказ, каже голова Асоціації постачальників мереж. Якщо співробітники банку не попередять, дізнатися про заблоковану суму не вдасться.

Монобанк блокує рахунки facebook.com/people/Alexey-Doroshenko

Щоб підтвердити переказ, банку потрібно надати підтвердження легального доходу. У випадку зі 150 грн це може бути практично будь-який дохід. А якби заблокували, наприклад, переказ на 40 тис. грн, тут потрібно було б ще довести, що розмір заробітної плати дає змогу переказувати такі суми.

"Моніторинг посилюється по всьому світу. Це приведе до того, що справді ухилитися від оподаткування буде складно. Більшість компаній погоджується, що потрібно платити податки. Але це як ножиці. Ножиці – річ корисна. Весь одяг розкроюється за допомогою ножиць, але якщо ви ножицями захочете когось убити, ви це зможете робити. Та сама ситуація і з фінансовим моніторингом. Хочете під когось підкопати, у вас є 101 спосіб законно це зробити", – розповідає Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні банки почали вимагати у клієнтів розписки під час зняття депозитів понад 200 тисяч гривень. Причому навіть тоді, коли вклади забирають з дотриманням всіх умов договорів і своєчасно.

В Україні банки стали активно впроваджувати фінансовий моніторинг клієнтів. Він стосується всіх без винятку – як ФОП і фізосіб, так і юросіб.